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Jerry Heil: "Ни в чем не собираюсь себя ущемлять"

Автор нашумевшего хита "Охрана_отмєна" призналась, что пишет песню об айтишнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:06
Певица Jerry Heil
Певица Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

За кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30, певица Jerry Heil рассказала, в чём ее особенность и чем планирует удивлять слушателей в ближайшее время.

Для популярной певицы Jerry Heil выступление на "Музыкальной платформе" особенно важно, ведь девушка впервые спела на огромном стадионе. Артистка говорит – сейчас плодотворно работает над своим первым альбомом, хочет доказать, что ее творчество – это не только песня "Охрана_отмєна".

"Разный стиль и я разная! Раньше я думала: "Боже, какая же я? Нужно же прийти к одному стилю, потому что это личный бренд, и люди должны идентифицировать тебя!". А потом я поняла, что мой стиль в искренности, в том, что я такая, как есть, и ничего не выдумываю. Поэтому сегодня я могу петь лирическую песню, кстати, в моем альбоме будет аж 3-4 лирические песни, а завтра я пою "Охрана_отмєна" и ни в чем не собираюсь себя ущемлять", – признается Jerry Heil за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30.

Jerry Heil выступила на концерте "Музыкальная платформа"
Jerry Heil выступила на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба

Первый хит артистки знает едва ли не каждый украинец, но на этом девушка не останавливается – впереди у нее большие планы.

"Также планируется песня об айтишнике. Но так как песня еще не дописана, не хочу ее светить. Как только – я сразу, как это и делала раньше, выставлю кусочек под фортепиано в Instagram, чтобы проверить, набирает ли она обороты, и, если да – мы сразу запускаем!", – поделилась певица.

А уже 24 августа в День Независимости телеканал "Украина" покажет праздничный концерт "Музыкальная платформа", на котором Jerry Heil исполнит свой хит "Охрана_отмєна". Также на концерте зажгут популярные украинские артисты – Тина Кароль, Alyosha, Арсен Мирзоян, TAYANNA, TARABAROVA, Jerry Heil, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "On I Ona", TamerlanAlena и др.

Напомним, недавно Jerry Heil рассказала о своем первом выступлении на большой сцене.

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