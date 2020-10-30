Jerry Heil побрилась налысо. Ее поклонники не понимают, что происходит

Артистка шокировала кардинальной сменой имиджа

Молодая украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) побрилась налысо. В новом образе Яна предстала в новом видеоролике, опубликованном певицей сегодня.

На нем Яна снимает себя на видео, стоя перед зеркалом, и ее почти невозможно узнать – девушка предстала перед камерой полностью лысой.

"Отгадайте моего любимого актера из "Квартала 95", любимого интервьюера и любимого продюсера Насти Каменских!" – с юмором подписала фото певица, намекая на Евгения Кошевого, Дмитрия Гордона и Потапа соответственно. (Все они лысые).

Скриншот: Instagram Jerry Heil

"Набрала для роли три килограмма, а сегодня вспомнила, что я не актриса", – шутила в Instagram Jerry Heil еще в начале октября.

Певица пообещала, что если не сбросит вес до своего дня рождения (21 октября), то побреется налысо. Но! Она сбросила целых четыре килограмма – условия выполнены, и почему она все-таки решила побриться остается загадкой!

Напомним, Jerry Heil сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером. Мы также сообщали, что Jerry Heil подает в суд на коллегу, сочинившего о ней песню с нецензурной лексикой.

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