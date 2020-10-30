Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Jerry Heil побрилась налысо. Ее поклонники не понимают, что происходит

Сегодня, 17:54

Артистка шокировала кардинальной сменой имиджа

Молодая украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) побрилась налысо. В новом образе Яна предстала в новом видеоролике, опубликованном певицей сегодня.

На нем Яна снимает себя на видео, стоя перед зеркалом, и ее почти невозможно узнать – девушка предстала перед камерой полностью лысой.

YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

"Отгадайте моего любимого актера из "Квартала 95", любимого интервьюера и любимого продюсера Насти Каменских!" – с юмором подписала фото певица, намекая на Евгения Кошевого, Дмитрия Гордона и Потапа соответственно. (Все они лысые).

Скриншот: Instagram Jerry Heil

"Набрала для роли три килограмма, а сегодня вспомнила, что я не актриса", – шутила в Instagram Jerry Heil еще в начале октября.

Певица пообещала, что если не сбросит вес до своего дня рождения (21 октября), то побреется налысо. Но! Она сбросила целых четыре килограмма – условия выполнены, и почему она все-таки решила побриться остается загадкой!

Напомним, Jerry Heil сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером. Мы также сообщали, что Jerry Heil подает в суд на коллегу, сочинившего о ней песню с нецензурной лексикой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь стрижек на ноябрь-2020: когда можно стричь волосы "Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото) 51-летняя Дженнифер Лопес впечатлила стальным прессом и длинными ногами в рекламе обуви
прическа певица Jerry Heil
Реклама

Новости партнеров

Очень откровенный снимок эффектной жены Усика
Очень откровенный снимок эффектной жены Усика
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть

Популярные статьи

Сегодня, 18:10Food

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 30 октября: Овнам нельзя заедать неудачи, а Близнецы почувствуют себя "Волком из Уолл-стрит"

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Новости партнеров

Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять