Jerry Heil подает в суд на певца, сочинившего о ней песню с нецензурной лексикой
Девушка обратилась к артисту, предупредив его о судебном разбирательстве
24-летняя украинская певица Jerry Heil, которая ранее призналась, что у нее никогда не было близости с мужчиной, подает в суд на артиста FAYNYY, написавшего о ней песню нецензурного характера. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
"Никогда не была конфликтной – и вот опять. Как я и писала, трек с припевом "тр****ть JH" я благополучно игнорировала, пока меня не начали заваливать инфой о нем. Но этого для хайпа было мало, поэтому исполнитель решил поставить его на рекламу! Что дальше? Парень написал в Instastories, что если я не отреагирую, он напишет еще много таких чудесных треков! Но что случилось после моей реакции? Чувак снял видео, где говорит, что не это имел в виду, аргументировав это неоспоримым фактом типа: "замените "тр****ть" на "поцеловать", и у песни уже более приятный смысл", – пишет певица.
Яна Шемаева (настоящее имя певицы) отметила, что сейчас она стала "более сильной и закаленной", чем раньше. Девушка также поделилась воспоминаниями из детства, когда она "боялась ходить по улицам" родного города из-за неподобающего отношения и внимания со стороны мужчин. Яна призналась, что получала от соседа письма сексуального характера, когда ей было всего 13 лет.
"Я ярко помню, как боялась ходить по улицам своего города, потому что в 13 лет получала письма сексуального характера от соседа. Как неоднократно прямо посреди улицы получала шлепки по заднице от проезжающих мимо "крутых васильковских наездников" мотороллеров", – поделилась Яна.
По словам артистки, таких ситуаций произошло с ней около сотни. Такое же происходит и с другими девушками по всему миру. А теперь подобное отношение проявляется и в интернете.
"Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности ради хайпа, но к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал", – написала Jerry Heil.
Девушка уведомила артиста FAYNYY, что подает иск против него в суд и опубликовала соответствующее письмо в своем Instagram.
Смотрите видео, как поклонники Jerry Heil приятно удивили певицу:
Ранее Jerry Heil рассказала о смерти близкого человека.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное