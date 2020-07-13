Jerry Heil подает в суд на певца, сочинившего о ней песню с нецензурной лексикой

Девушка обратилась к артисту, предупредив его о судебном разбирательстве

24-летняя украинская певица Jerry Heil, которая ранее призналась, что у нее никогда не было близости с мужчиной, подает в суд на артиста FAYNYY, написавшего о ней песню нецензурного характера. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Никогда не была конфликтной – и вот опять. Как я и писала, трек с припевом "тр****ть JH" я благополучно игнорировала, пока меня не начали заваливать инфой о нем. Но этого для хайпа было мало, поэтому исполнитель решил поставить его на рекламу! Что дальше? Парень написал в Instastories, что если я не отреагирую, он напишет еще много таких чудесных треков! Но что случилось после моей реакции? Чувак снял видео, где говорит, что не это имел в виду, аргументировав это неоспоримым фактом типа: "замените "тр****ть" на "поцеловать", и у песни уже более приятный смысл", – пишет певица.

Яна Шемаева (настоящее имя певицы) отметила, что сейчас она стала "более сильной и закаленной", чем раньше. Девушка также поделилась воспоминаниями из детства, когда она "боялась ходить по улицам" родного города из-за неподобающего отношения и внимания со стороны мужчин. Яна призналась, что получала от соседа письма сексуального характера, когда ей было всего 13 лет.

Скриншот: instagram.com/thejerryheil

"Я ярко помню, как боялась ходить по улицам своего города, потому что в 13 лет получала письма сексуального характера от соседа. Как неоднократно прямо посреди улицы получала шлепки по заднице от проезжающих мимо "крутых васильковских наездников" мотороллеров", – поделилась Яна.

По словам артистки, таких ситуаций произошло с ней около сотни. Такое же происходит и с другими девушками по всему миру. А теперь подобное отношение проявляется и в интернете.

"Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности ради хайпа, но к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал", – написала Jerry Heil.

Девушка уведомила артиста FAYNYY, что подает иск против него в суд и опубликовала соответствующее письмо в своем Instagram.

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