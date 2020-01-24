Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение 2020

Певица выступит в первом полуфинале

Jerry Heil Фото: пресс-служба

Украинская певица, автор и композитор Jerry Heil, которая попала в ДТП, рассекретила название песни для Нацотбора на Евровидение 2020. По словам девушки, ее композиция будет посвящена веганству.

О скандалах прошлогоднего Нацотбора на Евровидение смотрите в ролике:

Jerry Heil долго сомневалась по поводу участия в Нацотборе, но все же решилась испытать свои силы в борьбе за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в этом году.

Накануне в своем Instagram исполнительница хита "Охрана, отмєна" сообщила, что трек, который она написала для Национального отбора, посвящен теме веганства.

"Представляете? 2020-й объявлен годом вегана! Вы знали? Как совпало, что именно эта тема мне болела так, что я решила написать трек #VEGAN для выступления на Евровидении", – написала Jerry Heil в блоге.

Участница Нацотбора на Евровидение 2020 Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

Певица также опубликовала отрывок из той самой песни. По словам Jerry Heil, у нее еще нет полного лирик-видео, потому она будет публиковать композицию частично.

INSTAGRAM

Напомним, что 22 января состоялась жеребьевка Нацотбора на Евровидение 2020, по результатам которой определился порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах. Прямые эфиры пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Об участниках Евровидения 2020 мы рассказывали здесь.

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