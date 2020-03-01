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Jerry Heil сделала откровенное признание об интимной жизни

Певица рассказала, что пытается решить проблему с помощью психолога

Инна Петрова
Сегодня, 12:16

Участница Нацотбора на "Евровидение-2020" Jerry Heil, которую в финале конкурса раскритиковал Андрей Данилко, призналась, что она девственница. Певица также рассказала, что последние ее отношения были 3 года назад и продлились несколько месяцев. Сейчас девушка работает над собой с психологом.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil приняла участие в программе Маши Ефросининой, где знаменитости обсудили личную жизнь юной артистки и планы на будущее.

В беседе с ведущей Jerry призналась, что никогда не имела близости с мужчиной. Более того, у нее никогда не было серьезных длительных отношений.

"Мне очень хочется кому-то подарить тепло. В то же время, когда я чувствую к себе симпатию, я начинаю отдаляться, даже если этот человек мне нравился. Нормальный человек, как бы отреагировал? Сработало! А у меня как? Все, ты мне не нравишься… Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось… У меня всегда было чувство, типа, если ты не чувствуешь с человеком будущего, то какой смысл?" – рассказала блогерша.

Яна Шемаева (именно так зовут Jerry Heil) рассказала, что никогда не влюблялась по-настоящему. У певицы были отношения, но все они продлились не долго, потому что Яна "не умеет принимать внимание мужчин". Сейчас она пытается побороть свои комплексы на сеансах у психолога.

Во время интервью Jerry едва не расплакалась, когда говорила Маше о том, почему, по ее мнению, у нее такое отношение к мужчинам.

"У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит "Я тебя люблю", а у мамы реакция "Та иди ты", даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь и моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять, это так тупо. Я сейчас плакать буду. Я какая-то как поломанная, что со мной не так", – сказала исполнительница хита "Охрана, отмена".

Смотрите интервью с Jerry Heil:

Напомним, что недавно Jerry Heil рассказала о мечтах, осуществиться которым помешал лишний вес.

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