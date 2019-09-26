Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Родные "Няни Вики" привезли дочку в клинику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

К известной российской актрисе и звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая с диагнозом рак мозга уже несколько недель находится в московской клинике, привезли ее 11-месячную дочь Милу. Пока достоверной информации о состоянии здоровья актрисы нет, известно лишь то, что она пришла в сознание и даже составила с нотариусом завещание.

К Анастасии Заворотнюк приставили охрану. Детали в сюжете:

По информации российского ресурса "Дни.ру", близкие Анастасии Заворотнюк решили, что появление Милы придаст артистке сил и она скорее сможет справиться с тяжелым недугом. Но, в палату к кинозвезде по-прежнему никого не пускают, возле входа постоянно дежурит охрана.

INSTAGRAM

"Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку", — рассказал проверенный источник.

Читайте также:
Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Отметим, что в октябре Миле Чернышевой исполнится годик. Актриса для рождения дочери прибегнула к процедуре ЭКО-оплодотворения. Многие эксперты считают, что именно поэтому у Анастасии и возник рак.

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака "Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление
дети шоу-бизнес актриса болезни Анастасия Заворотнюк онкология
Реклама

Новости партнеров

СМИ огорчили заявлением:
СМИ огорчили заявлением: "Прекрасная няня" умирает
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками

Популярные статьи

Вчера, 19:23Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

24 сентябряШоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Дочь Поляковой жалуется на свою мать: певица жестко отвечает
Дочь Поляковой жалуется на свою мать: певица жестко отвечает
Сколько зарабатывает учитель в Германии?
Сколько зарабатывает учитель в Германии?
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии