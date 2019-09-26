К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Родные "Няни Вики" привезли дочку в клинику

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

К известной российской актрисе и звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая с диагнозом рак мозга уже несколько недель находится в московской клинике, привезли ее 11-месячную дочь Милу. Пока достоверной информации о состоянии здоровья актрисы нет, известно лишь то, что она пришла в сознание и даже составила с нотариусом завещание.

К Анастасии Заворотнюк приставили охрану. Детали в сюжете:

По информации российского ресурса "Дни.ру", близкие Анастасии Заворотнюк решили, что появление Милы придаст артистке сил и она скорее сможет справиться с тяжелым недугом. Но, в палату к кинозвезде по-прежнему никого не пускают, возле входа постоянно дежурит охрана.

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"Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку", — рассказал проверенный источник.

Отметим, что в октябре Миле Чернышевой исполнится годик. Актриса для рождения дочери прибегнула к процедуре ЭКО-оплодотворения. Многие эксперты считают, что именно поэтому у Анастасии и возник рак.

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.

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