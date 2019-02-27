"К чему весь этот цирк?": Сергей Бабкин выпустил провокационную песню на злобу дня

Артист презентовал трек под псевдонимом БАБ’S

Сергей Бабкин Фото: facebook.com/babkin.official

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого есть творческое альтер эго под именем БАБ’S выпустил сингл с остросоциальным подтекстом. Основой послания песни является вопрос – "К чему весь этот цирк?". Песня войдет в EP артиста. Сергей Бабкин уже заявлял о существовании своего музыкального альтер эго БАБ’S, который в стиле хип-хоп откровенно выражает самые смелые мысли не только самого артиста, но и всего общества.

"К чему весь этот цирк: смертельные трюки? К чему весь этот цирк: фокусы, ловкие руки? К чему весь этот цирк: лекарство от скуки? К чему весь этот цирк: достижения науки?", – поется в припеве песни.





Напомним, Сергей Бабкин задарил Львов сердцами и удивил невероятным сюрпризом. В День всех влюбленных артист-душа Украины – Сергей Бабкин выступил в самом романтичном городе страны – Львове, приготовив несколько сюрпризов своим поклонникам. Еще до того, как артист ушел со сцены, его начали звать на бис! Весь зал в унисон с ним спел "Де би я", так тепло Львов принял Бабкина, что кроме главного хита он спел еще две песни!

Ранее Сергей и Снежана Бабкины приняли участие в проекте от Сегодня.Lifestyle ко Дню влюбленных.

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