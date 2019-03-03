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Каблуки и леопард: 60-летняя Шэрон Стоун восхитила шикарным внешним видом

Актриса поделилась страстным фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Фото: AFP

60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун не перестает восхищать всех своим внешним видом. Звезда рушит все шаблоны и стереотипы насчет возраста. Нестареющая красотка опубликовала на своей страничке в Instagram соблазнительное фото, на котором она позирует в черном облегающем комбинезоне со стразами и длинном леопардовом пальто. Образ Шэрон дополнила черными лакированными туфлями на высоком каблуке.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Фото: instagram.com/sharonstone

Известно, что в таком наряде Шэрон посетила благотворительный вечер фонада борьбы с раком груди The Women’s Cancer Research Fund. В комментариях к снимку поклонники актрисы отметили, что ее образ – просто шикарен, а сама Стоун – не меняется с годами. 

Актриса на благотворительном вечере высказалась о существенной проблеме, связанной с женским здоровьем: "Моя попытка была – направить всю благотворительную энергию на проблемы тела и сексуальности, потому что я думаю, что в этих вещах люди были решительно замкнуты и стыдились их, и я не думаю, что стыд должен заставить нас замолчать. Теперь я думаю, что у нас, у женщин, есть возможность сказать что-то вслух и быть услышанным, не подвергнутыми критике. Мы можем быть поняты и признаны. Сейчас предпринимаются действия, сейчас самое подходящее время, чтобы обратить внимание на все эти вопросы. И даже сегодня вечером, например, на рак молочной железы".

Напомним, Шэрон Стоун снялась для издания Editorialist Magazine в сексуальных образах.

Ранее 60-летняя Шэрон Стоун поделилась снимком в купальнике и без макияжа.

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актриса Шэрон Стоун
Источник: Сегодня
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