"Качок и жиропас": юморная Слава Каминская показала, как отдыхает с мужем в Беларуси

Певица поделилась откровенными фото в купальнике

Слава и Эдгар Каминские. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская отдыхает с мужем в Беларуси. Артистка на своей странице в Instagram разместила несколько снимков, в том числе и совместных. Конечно же, без традиционного юмора Славы не обошлось.

На одних фото певица позирует в соблазнительном розовом купальнике, демонстрируя идеальные ноги и подтянутое тело, на других же нежно обнимает своего мужа. "Kачок и жиропас. Мы такие разные, но всё-таки мы вместе", – забавно подписала Слава совместное фото.

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А вот на странице в соцсети Эдгара Каминского размещены другие снимки, на которые без улыбки смотреть невозможно. На фото – Слава и Эдгар, якобы имеющие лишние килограммы. Супруг артистки также предложил подписчикам выбрать, какой вариант их пары им нравится больше – в форме или с лишним весом.

"Вся правда об отдыхе в Беларуси с моей любимой пышечкой @babaslavka. Burger King и Бургер Королева", – забавно подписал снимок Эдгар.

Слава и Эдгар Каминские Фото: instagram/edgar_kaminskyi

Да, с чувством юмора этой парочки не поспоришь.

Слава и Эдгар Каминские Фото: instagram/edgar_kaminskyi

Напомним, недавно Слава Каминская показала, как стоит на пуантах. Также Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в шоу "Танці з зірками".







