"Качок и жиропас": юморная Слава Каминская показала, как отдыхает с мужем в Беларуси
Певица поделилась откровенными фото в купальнике
Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская отдыхает с мужем в Беларуси. Артистка на своей странице в Instagram разместила несколько снимков, в том числе и совместных. Конечно же, без традиционного юмора Славы не обошлось.
На одних фото певица позирует в соблазнительном розовом купальнике, демонстрируя идеальные ноги и подтянутое тело, на других же нежно обнимает своего мужа. "Kачок и жиропас. Мы такие разные, но всё-таки мы вместе", – забавно подписала Слава совместное фото.
А вот на странице в соцсети Эдгара Каминского размещены другие снимки, на которые без улыбки смотреть невозможно. На фото – Слава и Эдгар, якобы имеющие лишние килограммы. Супруг артистки также предложил подписчикам выбрать, какой вариант их пары им нравится больше – в форме или с лишним весом.
"Вся правда об отдыхе в Беларуси с моей любимой пышечкой @babaslavka. Burger King и Бургер Королева", – забавно подписал снимок Эдгар.
Да, с чувством юмора этой парочки не поспоришь.
Напомним, недавно Слава Каминская показала, как стоит на пуантах. Также Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в шоу "Танці з зірками".