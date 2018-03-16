Как Анджелина Джоли хочет отомстить Брэду Питту

Анджелина Джоли переживает из-за слухов, что Брэд Питт может возобновить отношения с 49-летней Дженнифер Энистон.

Как сообщают инсайдеры, Джоли не исключает того, что сплетни могут оказаться правдивыми. Анджелина настолько сильно не хочет, чтобы Брэд встречался с другими женщинами, что перестала самостоятельно справляться с напряжением и обратилась к психотерапевту.

А недавно, как рассказало издание RadarOnline.com, актриса нашла способ, как побольнее ударить по экс-супругу, чтобы отвлечь его от мыслей о романах с другими дамами. Анджелина Джоли решила начать встречаться с Гарретом Хедлундом.

33-летний актер похож на бывшего мужа звезды в молодости. Интересно, что Хедлунд и Питт знакомы: они вместе снимались в фильме "Троя" 14 лет назад.

По словам инсайдера, Гаррет увлекся Анджелиной: он постоянно обменивается с ней сообщениями и зовет пообедать. Джоли очень льстит внимание Хедлунда, и она намерена воспользоваться этой ситуацией.

Напомним, Анджелина Джоли в наряде от Ralph & Russo повторила свой образ шестилетней давности.