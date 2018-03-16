Как Анджелина Джоли хочет отомстить Брэду Питту

Сегодня, 17:00

Актриса нашла способ, как побольнее ударить по экс-супругу

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли переживает из-за слухов, что Брэд Питт может возобновить отношения с 49-летней Дженнифер Энистон.

Как сообщают инсайдеры, Джоли не исключает того, что сплетни могут оказаться правдивыми. Анджелина настолько сильно не хочет, чтобы Брэд встречался с другими женщинами, что перестала самостоятельно справляться с напряжением и обратилась к психотерапевту.

А недавно, как рассказало издание RadarOnline.com, актриса нашла способ, как побольнее ударить по экс-супругу, чтобы отвлечь его от мыслей о романах с другими дамами. Анджелина Джоли решила начать встречаться с Гарретом Хедлундом. 

33-летний актер похож на бывшего мужа звезды в молодости. Интересно, что Хедлунд и Питт знакомы: они вместе снимались в фильме "Троя" 14 лет назад.

1_4021

По словам инсайдера, Гаррет увлекся Анджелиной: он постоянно обменивается с ней сообщениями и зовет пообедать. Джоли очень льстит внимание Хедлунда, и она намерена воспользоваться этой ситуацией.

Напомним, Анджелина Джоли в наряде от Ralph & Russo повторила свой образ шестилетней давности.
Джоли, питт, энистон, Анджелина Джоли, дженнифер энистон

Вы сейчас просматриваете новость "Как Анджелина Джоли хочет отомстить Брэду Питту". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

woman.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон и Джастин Теру. Фото: AFP

Джастин Теру тяжело переживает развод с Дженнифер Энистон

Сегодня, 10:30

Теру считает, что развод был правильным шагом

Шоу-бизнес

Джастин Теру и Дженнифер Энистон. Фото: AFP

До развода с Дженнифер Энистон у Джастина Теру был роман с 25-летней художницей - СМИ

14 Марта, 15:00

Зарубежная пресса называла несколько возможных причин расставания звезд
Загрузка...

Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Вечеринка с подругами: Дженнифер Энистон пришла в себя после расставания с Джастином Теру

13 Марта, 13:30

Дженнифер повеселилась на дне рождения своей подруги

Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон с экс-мужем. Фото: AFP

Джастин Теру может остаться без половины денег при разводе с Дженнифер Энистон

13 Марта, 11:30

На счетах Энистон примерно $220 миллионов
Загрузка...