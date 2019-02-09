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"Как аватар": Бывшая звезда эстрады напугала сеть изуродованным лицом

Артистка собирается подавать в суд на косметический салон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Ольга Гусева Фото: .instagram.com/olgaguseva_kraski
Ольга Гусева
Фото:  .instagram.com/olgaguseva_kraski

Экс-солистка известной белорусской группы "Краски" Ольга Гусева перед новогодними корпоративами решила освежить лицо и сделала в косметическом салоне биоревитализацию. Однако уколы гилауроновой кислотой с пептидами дали обратный эффект: у артистки по всему лицу появились пупырышки, которые не сходят уже больше двух месяцев. Выглядят они как шрамы, а если не предпринимать мер, останутся знаки, утверждают эксперты. Ольга Гусева заявила, что планирует судиться с клиникой, изуродовавшей ее.

Ольга Гусева Фото: .instagram.com/olgaguseva_kraski

"Много-много терпения Вам желаю, хорошего настроя! Все получится и будет даже лучше", "Выздоравливайте, держитесь, здоровья вам", "Олюшка, держись! Мы с тобой!", "Ольга, желаю вам скорейшего выздоровления, только не понимаю почему Вы обратились за помощью к мастеру макияжа, а не к врачу-косметологу", – пишут пользователи сети.
 

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Однако нашлись и те юзере, которые начали злорадствовать: "Аватар продолжение... Можно тоже подснять. Грим не нужен".
 

INSTAGRAM

 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о девушке, которая поразила сеть фотографией после пластики. Кроме этого, девушка сделала 30 "пластик" ради бойфренда и осталась одна.

Смотрите видео: пластическая хирургия приобретает катастрофические масштабы

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Источник: Сегодня
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