Певец MELOVIN, который с песней "Under The Ladder" представит Украину на Евровидении-2018 в Португалии, стал героем авторской программы Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер".

Несколько интересных цитат из разговора с MELOVIN

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ MELOVIN И ЭМИ УАЙНХАУС

"Hooligan – это единственная песня, которую я не написал сам, а которую для меня написал британский сонграйтер, кстати, работал с Эмми Уайнхаус еще когда-то".

КАК БАБУШКА MELOVIN ПРЕДСКАЗАЛА ЕГО КАРЬЕРУ?

"Когда есть мероприятие какое-то важное, меня всегда с собой бабушкины бусы в кармане. На Евровидении были прямо на выступлении, в карманчике. Бабушкины бусы, которые она носила с собой. У меня бабушка просто очень удивительный человек. Она самая первая, кто очень жестко верил в то, что я должен быть на сцене, всегда мне об этом говорила. Помню время, когда я не проходил какие-то кастинги, на "Х-фактор" ходил 3 года, на "Україна має талант" - 4 года, кажется. Все это было безуспешно. И бабушка всегда: "Нет, ты еще пойдешь! Ты еще раз пойдешь". Она умерла на Пасху, на следующий день после моего дня рождения. И на "Х-факторе" перед победой, когда я уже ждал оглашения результатов, я стоял с бусами и говорил: "Бабушка, если ты хоть меня слышишь – дай мне какой-нибудь знак". И бусы откололись, одна бусинка упала вниз. И я понял, верь не верь, но есть что-то такое непонятное, что не укладывается в голове. В Португалии бусы тоже будут со мной обязательно! Но знаю, что я когда-то их потеряю".

КТО КИНУЛ MELOVIN НА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ?

"Когда переехал в Киев, лучший друг киданул меня с квартирой на большие деньги. Я долгое время снимал квартиру в Киеве. И киданули на больше 10 тысяч гривен. Лучший друг, который был со мной на "Х-факторе".

ЗАЧЕМ К MELOVIN ПРИХОДИЛИ БАНДИТЫ?

"Бандиты приходили под студию разбираться. Из-за квартиры, чтобы я не трогал всю эту тему, не заявлял в милицию. И кошмар происходил, правда".

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА MELOVINА

"Нет, сейчас нету. Мои последние отношения это были, кажется, 4 года назад. Романтика, кинотеатры. А сейчас ничего не получается, не найти, не знакомится, есть социофобность. Ты все равно понимаешь, что люди покупаются на картинку твою. Чтобы познать человека ближе, тебе нужно максимально много времени, а этого времени нет, его просто не существует. Вообще не знаю, какой должен быть человек. Который будет терпеть меня, а я его. Внешних особенностей нет, я не отношусь к людям в плане картинки, насколько девушка будет красива, не красивая. В моем случаи меня всегда привлекает что-то такое необыкновенное внутри, когда человек не так мыслит как остальные. Чисто в физиологическом плане бывает. Правда, я не буду лукавить, бывает, но очень редко. Для меня это как-то очень чуждо. Не знаю, как объяснить...Ты же по сути ничего не испытываешь к человеку. Должна быть какая-то привязанность к человеку, а чтобы была опять же та самая привязанность нужно какое-то большое количество времени. Раньше я мог влюбиться запросто, по щелчку, а сейчас начинаю что-то копать, искать. Думать, а может не надо, а может не то. А как же потом время уделять… Пока мне хватает кота. За которым нужно всегда ухаживать, кормить, чтобы он не был голодным. Пока трачу энергию только на кота с таким же ужасным характером как у меня".

Напомним, MELOVIN поделился своими планами на Евровидение-2018 и рассказал о том, как готовится к конкурсу.