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"Как Барби": Ирина Билык очаровала поклонников ярким нарядом

Сегодня, 12:25

Певица показала яркий образ в платье от Юлии Магдыч

Знаменитая 50-летняя украинская певица Ирина Билык, которая забавно отреагировала на государственную награду, не устает радовать поклонников своими яркими фото и видео в Сети. Артистка опубликовала в соцсети короткое видео, снятое с помощью функции "бумеранг" в Instagram, на котором она позирует в ярком наряде.

На ролике Ирина запечатлена в длинном розовом платье от дизайнера Юлии Магдыч, бренд которой славится шикарными платьями-вышиванками. Свой образ Билык дополнила цветком в волосах в тон платью, а также – массивными белыми полусапожками.

"Я всегда думала, что мне нравится красный цвет, но, надев платье от Юлии Магдыч, мои вкусы явно поменялись", – подписала публикацию Ирина.

INSTAGRAM

Поклонникам артистки очень понравился ее образ: "Красивое платье, вам очень идет этот цвет", "Шикарная", "У вас шикарное платье, вы королева", "Розочка в розовом", "Очень красивое платье! И я такое хочу! Цвет – бомба!".

Одна из подписчиц даже сравнила певицу со знаменитой куклой Барби.

"Как Барби", – написала она

Скриншот: instagram.com/bilyk_iryna

Смотрите интервью с Ириной Билык:

Напомним, Ирина Билык показала, как выглядит ее 21-летний сын.

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