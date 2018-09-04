"Как близняшки": Светлана Лобода показала родную сестру

Семья певицы собралась на школьную линейку к старшей дочери Светланы

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода редко публикует на своей странице в сети семейные фото. Недавно ее дочь Евангелина пошла во второй класс. На линейку, по словам младшей сестры певицы – Ксении, пришла вся семья. К слову, Светлана в Instagram также опубликовала фото с сестрой и старшей дочерью. Такие же снимки на своей странице опубликовала и Ксения.

"Сегодня провели нашу зайку уже во второй класс! Учись хорошо, мы с тобой. Мне кажется , только наша семья на первый звонок всем составом приходит (а это человек 6). Поздравляю всех родителей с праздником, терпения вам", – написала Ксения в Instagram.

Светлана Лобода с сестрой Ксенией Фото: ksushka_loboda_lolo

"Красавица ваша сестра", "Вы двойняшки?", "Сразу так подумала) прям конкурентка вам Светлана,красивая сестра", "Как близняшки...вот это Да!!! Красотки!!!", "Вы очень похожи! Обе такие красавицы!", "Да ее вместо себя и на концерты можно отправлять", – пишут поклонники Лободы в комментариях к фото.

Напомним, Светлана Лобода возмутила сеть провокационными фото в сине-желтых штанах.

Кроме этого, певица Светлана Лобода с ребенком впервые украсила обложку мужского журнала GQ.