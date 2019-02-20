"Как брат и сестра": Владимир Остапчук показал забавные фото с женой

Поклонники отметили схожесть ведущего со своей супругой

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук разместил в своем Instagram фото со своей женой Еленой. На снимках супруги забавно корчат рожицы на камеру. Владимир предложил подписчикам оценить фото и выбрать лучшее из трех: "Выбери свой солнечный вариант", – подписал фото Остапчук.

Елена и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что в марте 2018 года года ведущий стал отцом во второй раз. У него и его жены Елены родился сын, которого ни назвали Эван-Александр. Отметим, что супруги также воспитывают дочь Эмилию. К слову, поженились Владимир и Елена в 2007 году.

Елена и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Поклонники Владимира отметили, что пара очень похожа, будто брат и сестра. Также они засыпали супругов комплиментами: "Вы чудесны и очаровательны", "Красивые! Очень красивые!", "Вы так похожи", "Очень похожи,счастья вам желаю", "Первая мысль при просмотре фотографии, что брат и сестра. Очень похожи".

Елена и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, Владимир Остапчук опубликовал несколько ярких фотографий, где предстает вместе с женой и детьми.

Ранее Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

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