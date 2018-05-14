Как британцы зарабатывают на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

В продаже появились даже презервативы с изображенем будщих супругов

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. К этому событию готовится вся Британия, а особенно владельцы малого бизнеса в стране – в продаже сейчас можно встретить купальники, презервативы, сумки и многое другое с изображением будущих супругов.

Британский онлайн-магазин Bags for Love выпустил в продажу необычные купальники, а именно – с изображениями лиц Меган Маркл и принца Гарри. Купальники были сделаны с целью рекламы, ведь на сайт магазина покупатель может загрузить абсолютно любое фото и заказать с ним предмет гардероба либо аксессуар.

Такие купальники с лицами Меган Мркл и принца Гарри можно приобрести за 28 фунтов ( почти 1000 грн).

Фото: bagsoflove.co.uk

Фото: bagsoflove.co.uk

Фото: bagsoflove.co.uk

Кроме этого, в ограниченном количестве продажу выпустили серию презервативов с изображением принца Гарри и Меган Маркл на упаковке.

Презервативы с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Презервативы с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Презервативы с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Презервативы с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Презервативы с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP 1/5

Также в Британии активно стали открываться всевозможные сувенирные магазины. где приобрети можно, кажется, все: от сумок до кортонных фигур принца Гарри и Меган Маркл в полный рост.

Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл Фото: AFP 1/6

У Меган Маркл и принца Гарри также появились собственные фигурки Lego. В Британии сделали мини-копию будущей церемонии бракосочетания из конструктора Lego:

Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP Принц Гарри и Меган Маркл - фигурки из Lego Фото: AFP 1/9

На прилавках продуктовых магазинов и кафе можно встретить множество вкусностей, украшенных и приготовленных к продаже в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Так как Меган Маркл – американка, кондитеры решили сделать кексы с изображенем не только британского, но и американского флага.

Фото: AFP Фото: AFP Фото: AFP Фото: AFP Фото: AFP 1/5

Ранее мы публиковали подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, принц Джордж и принцесса Шарлотта примут участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Все подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео ниже: