Как британцы зарабатывают на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
В продаже появились даже презервативы с изображенем будщих супругов
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. К этому событию готовится вся Британия, а особенно владельцы малого бизнеса в стране – в продаже сейчас можно встретить купальники, презервативы, сумки и многое другое с изображением будущих супругов.
Британский онлайн-магазин Bags for Love выпустил в продажу необычные купальники, а именно – с изображениями лиц Меган Маркл и принца Гарри. Купальники были сделаны с целью рекламы, ведь на сайт магазина покупатель может загрузить абсолютно любое фото и заказать с ним предмет гардероба либо аксессуар.
Такие купальники с лицами Меган Мркл и принца Гарри можно приобрести за 28 фунтов ( почти 1000 грн).
Кроме этого, в ограниченном количестве продажу выпустили серию презервативов с изображением принца Гарри и Меган Маркл на упаковке.
Также в Британии активно стали открываться всевозможные сувенирные магазины. где приобрети можно, кажется, все: от сумок до кортонных фигур принца Гарри и Меган Маркл в полный рост.
У Меган Маркл и принца Гарри также появились собственные фигурки Lego. В Британии сделали мини-копию будущей церемонии бракосочетания из конструктора Lego:
На прилавках продуктовых магазинов и кафе можно встретить множество вкусностей, украшенных и приготовленных к продаже в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Так как Меган Маркл – американка, кондитеры решили сделать кексы с изображенем не только британского, но и американского флага.
Ранее мы публиковали подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Напомним, принц Джордж и принцесса Шарлотта примут участие в свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.
Все подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео ниже: