Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как Дан Балан ласково называет Тину Кароль

Певец придумал забавное прозвище для Кароль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 марта, прошел седьмой выпуск шоу "Голос країни 9" – последний день "слепых прослушиваний". Тина Кароль, Дан Балан, Дмитрий Монатик и Потап собрали свои команды. Благодаря тому, что тренеры попросили продюсеров шоу добавить по одному дополнительному месту в их  команды, они смогли забрать к себе еще по одному талантливому вокалисту. Не использовал возможность "экстра-места Потап". На шоу не обошлось без забавных моментов.

С начала шоу все следят за отношениями двух тренеров -Тины Кароль и Дана Балана, который испытывает симпатию к своей коллеге и всячески проявляет это. В седьмом выпуске зрители были удивлены тем, как Дан ласково назвал Тину – "кенгуруш". Артист объяснил, такое прозвище Кароль он дал потому, что благодаря двум большим карманам по бокам ее платье напоминает ему сумку кенгуру (или кофту, которую в народе называют "кенгурушку").

Публикация от Голос країни / Голос. Діти (@goloskrainy_official)

Отметим, что зрители уже успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль. Пользователи сети уже отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу.

Отметим, что зрители успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль еще очень давно. Пользователи сети отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу и делает ей комплименты.

Напомним, Дан Балан подготовил сюрприз поклонникам проекта "Голос країни 9", презентовав клип и радиоверсию дуэта с участницей нового сезона "Голосу країни" Катериной Бегу. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос країни 9": все подробности шестого выпуска вокального шоу "Голос країни 9": на шоу пришла девушка, над которой смеялись в детстве "Голос країни 9": 23-летняя одесситка оригинально перепела хит KAZKA "Свята"
Голос країни 9
Реклама

Новости партнеров

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

Сегодня, 08:26Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 14:15Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

1 мартаСтиль

Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

1 мартаШоу-бизнес

Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

1 мартаАфиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

1 мартаFun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

1 мартаFun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

1 мартаПсихология

Как победить тревожность: три простых способа

1 мартаFun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

Новости партнеров

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок
Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок
Малюк Меган Маркл забився у животі і це потрапило на відео
Малюк Меган Маркл забився у животі і це потрапило на відео
Дефіцит яких продуктів може призвести до старіння шкіри
Дефіцит яких продуктів може призвести до старіння шкіри
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать