Как Дан Балан ласково называет Тину Кароль

Певец придумал забавное прозвище для Кароль

Тина Кароль и Дан Балан Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 марта, прошел седьмой выпуск шоу "Голос країни 9" – последний день "слепых прослушиваний". Тина Кароль, Дан Балан, Дмитрий Монатик и Потап собрали свои команды. Благодаря тому, что тренеры попросили продюсеров шоу добавить по одному дополнительному месту в их команды, они смогли забрать к себе еще по одному талантливому вокалисту. Не использовал возможность "экстра-места Потап". На шоу не обошлось без забавных моментов.

С начала шоу все следят за отношениями двух тренеров -Тины Кароль и Дана Балана, который испытывает симпатию к своей коллеге и всячески проявляет это. В седьмом выпуске зрители были удивлены тем, как Дан ласково назвал Тину – "кенгуруш". Артист объяснил, такое прозвище Кароль он дал потому, что благодаря двум большим карманам по бокам ее платье напоминает ему сумку кенгуру (или кофту, которую в народе называют "кенгурушку").

Отметим, что зрители успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль еще очень давно. Пользователи сети отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу и делает ей комплименты.

Напомним, Дан Балан подготовил сюрприз поклонникам проекта "Голос країни 9", презентовав клип и радиоверсию дуэта с участницей нового сезона "Голосу країни" Катериной Бегу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram