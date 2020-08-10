Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Шумную вечеринку по случаю юбилея принцессы отменили из-за коронавируса

Появились подробности того, как принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II, планирует провести день своего рождения – 15 августа ей исполнится 70 лет.

Как сообщает Vanity Fair, планы по организации вечеринки в честь юбилея принцессы были "приостановлены" из-за пандемии коронавируса. Вместо этого Ее Королевское Высочество проведет свой день рождения, путешествуя по западному побережью Шотландии со своим мужем, вице-адмиралом Тимоти Лоуренсом.

"Планировалось отметить день рождения принцессы Анны вечеринкой во дворце, но она была отменена. Ее Высочество не любит суету, но так или иначе должен был состояться ужин в кругу родных и друзей", – говорит источник из окружения королевской семьи.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Также сообщается, что принцесса Анна с нетерпением ждет этого дня, так как она уже давно не проводила время со своим супругом на отдыхе.

"Это будет лучший подарок на день рождения. Она редко таким образом проводит время, и уже ждет смену обстановки", – рассказал инсайдер.

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