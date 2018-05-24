Как долго Кейт Миддлтон пробудет в декрете

Если захочет, она может не появляться на светских мероприятиях несколько месяцев!

Кейт Миддлтон с новорожденным принцем Луи. Фото: Getty

Члены королевской семьи постоянно принимают участие в светских и официальных мероприятиях, исполняя свои обязанности. Недавно Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый публичный выход в качестве супружеской пары и герцога и герцогини Сассекских. Они посетили празднование 70-летия принца Чарльза. Принц Уильям посетил памятную службу для жертв теракта в "Манчестер Арена", которая произошла год назад. Но его жена Кейт Миддлтон не была замечена на публике. И, скорее всего, мы ее не увидим в ближайшие несколько месяцев.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи Фото: Getty Новорожденный принц Луи Фото: Getty Кейт Миддлтон и принц Уильям с дочкой Шарлоттой Фото: Getty Крещение принцессы Шарлотты посетила королева Елизаветта Фото: Getty Кейт Миддлтон и принц Уильям с первенцем, принцем Джорджем Фото: Getty Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и приц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty 1/7

Кейт Миддлтон совсем недавно родила третьего ребенка – принц Луи появился на свет 23 апреля. Теперь она находится в декретном отпуске, хотя и сделала исключения для семейных дел. Кейт появилась на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл со своими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

"Для женщин после рождения ребенка в королевской семье традиционно предоставляется шестимесячный отпуск, – рассказал королевский биограф Дункан Ларкомб в интервью HarpersBazaar.com. – Свадьба не считается, потому что это было семейное событие. Но, кроме этого, она будет выборочно относиться к мероприятиям, на которых должна появиться. Если захочет, Кейт может не появляться на публике аж до октября!" Но Ларкомб предполагает, что в следующий раз мы увидим Кейт Миддлтон в июне, она посетит праздник по случаю дня рождения королевы Елизаветы "Trooping of the Colour".

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Герцогиня поступала так раньше, присутствуя на мероприятии всего через месяц после рождения дочери: принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года, а Кейт появилась на "Trooping of the Colour" уже 13 июня. До этого она появлялась перед фотокамерами 27 марта 2015 года. На крещение принцессы Шарлотты, которое состоялось 5 июня 2015, собралась вся королевская семья, включая королеву Елизавету. Кейт Миддлтон также присутствовала на Уимблдонском турнире 8 июля. Но впервые на сольном мероприятии она появилась 17 сентября 2015 года, пробыв в декретном отпуске полгода.

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Джордж, родился 22 июля 2013 года. Последний свой выход перед родами Кейт совершила 15 июня на семейном мероприятии. После она была замечена в компании мужа, принца Уильяма, уже через месяц после родов, но свой выход соло совершила аж в октябре. Она пробыла в декрете четыре месяца.

Напомним, что недавно дочка Кейт Миддлтон, Шарлотта, отметила трехлетие: по этому поводу мы собрали интересные факты о жизни юной принцессы

О том, как проходили третьи роды Кейт Миддлтон, смотрите на видео ниже: