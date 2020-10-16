"Как долго я тебя ждал": Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк

Влюбленные поженились 15 октября

Ведущий шоу "МАСКА" на телеканале "Украина", шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились 15 октября. Во время свадебных клятв друг другу в свете тысяч свечей, лампочек и софитов влюбленные не смогли сдержать слез счастья.

"Любимая моя. Как же долго я тебя ждал. Я искал тебя в чужих голосах, чужих судьбах, в чужих глазах. Я верил, что однажды ты придешь", – обратился к любимой Владимир Остапчук.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: Виталий Мельник

Шоумен не смог сдержать эмоций, когда невеста появилась в зале, а во время признания в любви он и вовсе заплакал.





Видео: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк в своей речи произнесла много теплых слов в адрес своего избранника, и даже упомянула его детей.

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"Я обещаю принимать твоих детей с любовью и нежностью. Я обещаю защищать и оберегать нашу любовь, создавать наш мир и дом, и делать его самым крепким и уютным", – сказала невеста.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились Фото: Виталий Мельник

Кульминацией вечера стал трогательный и романтичный первый танец молодоженов под живую музыку.

А сюрпризом для всех гостей свадьбы было появление музыкального хедлайнера вечеринки — Верки Сердючки с бэндом. Артисты поздравили семью Остапчуков и устроили зажигательную дискотеку на всю ночь.

Как проходила подготовка к свадьбе Остапчука и Горняк, смотрите в сюжете:

Подробнее о свадьбе Владимира и Кристины мы писали здесь.

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