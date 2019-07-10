Как две капли: Светлана Лобода показала отца

Певица поздравила отца с днем рождения

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода в последнее время все чаще делится с поклонниками снимками с близкими и родными людьми. Недавно артистка опубликовала кадры со свадьбы сестры, на которой поймала букет невесты. А в честь дня рождения отца певица поделилась фото с ним.

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На своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала снимок, на котором обнимает своего отца Сергея, который вчера, 9 июля, отметил день рождения. Сложно не заметить, что певица очень похожа на папу.

"Папулечка, сил тебе , здоровья. С Днем Твоего Рождения. Я люблю тебя", – написала Светлана Лобода.

Светлана Лобода с отцом Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях подписчики певицы присоединились к поздравлениям и отметили, что Светлана Лобода безумно похожа на отца.

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода показала редкое фото с малышкой Тильдой. На фото певица позирует вместе с любимыми дочками.

Напомним, Светлана Лобода заинтриговала таинственным фото с мужчиной. Внимание фанатов приковал черный свитшот звезды с необычными стихами на спине.

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