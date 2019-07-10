Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как две капли: Светлана Лобода показала отца

Певица поздравила отца с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода в последнее время все чаще делится с поклонниками снимками с близкими и родными людьми. Недавно артистка опубликовала кадры со свадьбы сестры, на которой поймала букет невесты. А в честь дня рождения отца певица поделилась фото с ним.

Смотрите видео: Светлана Лобода обнажилась в Instagram

На своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала снимок, на котором обнимает своего отца Сергея, который вчера, 9 июля, отметил день рождения. Сложно не заметить, что певица очень похожа на папу.

"Папулечка, сил тебе , здоровья. С Днем Твоего Рождения. Я люблю тебя", – написала Светлана Лобода.

Светлана Лобода с отцом
Светлана Лобода с отцом
Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях подписчики певицы присоединились к поздравлениям и отметили, что Светлана Лобода безумно похожа на отца.

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода показала редкое фото с малышкой Тильдой. На фото певица позирует вместе с любимыми дочками.

Напомним, Светлана Лобода заинтриговала таинственным фото с мужчиной. Внимание фанатов приковал черный свитшот звезды с необычными стихами на спине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Владу Яме - 37: ответы на популярные google-запросы ТЕСТ: угадайте, чей звездный ребенок на фото Жизнь до и после похудения: история успеха солистки "ВИА Гры" Эрики Герцег Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека
День рождения Светлана Лобода родители звезд
Реклама

Новости партнеров

Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш
Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь
Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

Вчера, 07:35Техно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Новости партнеров

Facebook выслеживает оскорбляющих Цукерберга пользователей
Facebook выслеживает оскорбляющих Цукерберга пользователей
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Как потерять состояние? Громкие падения звезд
Как потерять состояние? Громкие падения звезд
Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест
Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест
Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта
Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта
Сырные лепешки с зеленым луком
Сырные лепешки с зеленым луком
Користь меду: який мед що лікує
Користь меду: який мед що лікує
Секреты кавказской кухни: хичины
Секреты кавказской кухни: хичины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь