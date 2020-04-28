Как две капли воды: голливудские звезды показали своих собак-двойников, фото
Снимки набрали свыше полмиллиона лайков и более пяти тысяч комментариев
Голливудская актриса Джессика Бил, которая вместе со своим супругом певцом Джастином Тимберлейком посещала психолога, порадовала поклонников двумя новыми кадрами с собаками-двойниками.
На одной из фотографий изображена 38-летняя кинозвезда, которая держит в руках фото пса, удивительно похожего на нее. На втором кадре со своим четвероногим двойником запечатлен ее супруг – Джастин Тимберлейк.
На каких собак они похожи, Джессика продемонстрировала в Instagram.
"Я уже не знаю, какой сегодня день, но мы только что нашли наших двойников… и несколько причесок для вдохновения. Великий день для нас", – написала Бил в подписи к снимкам.
Фото набрали свыше полмиллиона лайков и более пяти тысяч комментариев. К слову, Джастин и Джессика поженились в 2012 году и воспитывают сына.
Джастин Тимберлейк публично извинился за бурную вечеринку:
Ранее мы также писали, что Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном. Снимок он опубликовал в честь Дня матери, который отмечали во многих странах мира.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное