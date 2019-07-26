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Как две капли воды: Ким Кардашьян удивила сходством с дочерью

Американская звезда поделилась трогательным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно попросила у Трампа помощи в освобождении A$AP Rocky, удивила сходством со своей младшей дочерью Чикаго.

Смотрите видео, почему Ким Кардашьян страдает от критики:

После публикации совместной с дочерью фотографии поклонники Ким Кардашьян были ошеломлены, насколько они между собой похожи. Сама звезда надела в нежном платье белого цвета с откровенным декольте. Малышка Чикаго также была одета в наряде светлого оттенка. Сама атмосфера и позы девочек говорят о том, что это была запланированная фотосессия. 

INSTAGRAM (@kimkardashian)

"Моя двойняшка", – написала звезда под опубликованными кадрами. С чем не смогли не согласиться подписчики. 

Отметим, Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают 5-летнюю Норт, 3-летнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго, которая также появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Ранее мы также писали, что отец ребенка Канье Уэст попал в список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире.

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