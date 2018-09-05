Как две капли: звездные родители и их дети
ТОП-10 похожих друг на друга знаменитостей и их детей
Всем знакома пословица о том, что яблочко от яблони недалеко падет. Среди знаменитостей и их детей есть очень много примеров, когда по-другому и не скажешь! Мы сделали подборку звезд, на которых их дети похожи, как две капли воды.
1. Голливудская актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава
2. Супермодель Синди Кроуфорд с дочерью Кайей и сыном Пресли
3. Актриса и певица Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
4. Знаменитая актриса Мерил Стрип и Мэми Гаммер
5. Голливудский актер Том Хэнкс и его сын Колин Хэнкс
6. Милла Йовович и ее дочь Эвер Габо Андерсон
7. Ким Бесингер и Айрленд Болдуин
8. Ума Турман и ее дочь Майя
9. Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл
10. Семейство Бекхэмов
В данной ситуации дети знаменитых Виктории и Дэвида Бекхэм похожи и на маму, и на папу. Поэтому в нашей подборке это семейство в полном составе.
Напомним, Милла Йовович опубликовала фото без макияжа.
Ранее дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради снялась топлес для Vogue.