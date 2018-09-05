Как две капли: звездные родители и их дети

ТОП-10 похожих друг на друга знаменитостей и их детей

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

Всем знакома пословица о том, что яблочко от яблони недалеко падет. Среди знаменитостей и их детей есть очень много примеров, когда по-другому и не скажешь! Мы сделали подборку звезд, на которых их дети похожи, как две капли воды.

1. Голливудская актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава

Риз Уизерспун с дочерью Фото: instagram.com/reesewitherspoon

2. Супермодель Синди Кроуфорд с дочерью Кайей и сыном Пресли

Синди Кроуфорд, Кайя и Пресли Гербер Фото: instagram.com/cindycrawford

3. Актриса и певица Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп Фото: instagram.com/lilyrose_depp

4. Знаменитая актриса Мерил Стрип и Мэми Гаммер

Мерил Стрип с дочерью Фото: AFP

5. Голливудский актер Том Хэнкс и его сын Колин Хэнкс

Том Хэнкс с сыном Фото: Getty

6. Милла Йовович и ее дочь Эвер Габо Андерсон

Милла Йовович со старшей дочерью Фото: instagram.com/millajovovich

7. Ким Бесингер и Айрленд Болдуин

Ким Бесингер и Айрленд Болдуин Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

8. Ума Турман и ее дочь Майя

Ума Турман с дочерью Фото: instagram.com/maya_hawke

9. Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Гвинет Пэлтроу с дочерью Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

10. Семейство Бекхэмов

В данной ситуации дети знаменитых Виктории и Дэвида Бекхэм похожи и на маму, и на папу. Поэтому в нашей подборке это семейство в полном составе.

Семья Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham Семья Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham Семья Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham Семья Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham Семья Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham 1/5

Напомним, Милла Йовович опубликовала фото без макияжа.

Ранее дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради снялась топлес для Vogue.