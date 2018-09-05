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Как две капли: звездные родители и их дети

ТОП-10 похожих друг на друга знаменитостей и их детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

Всем знакома пословица о том, что яблочко от яблони недалеко падет. Среди знаменитостей и их детей есть очень много примеров, когда по-другому и не скажешь! Мы сделали подборку звезд, на которых их дети похожи, как две капли воды.

1. Голливудская актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава

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Риз Уизерспун с дочерью
Фото: instagram.com/reesewitherspoon
 

2. Супермодель Синди Кроуфорд с дочерью Кайей и сыном Пресли

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Синди Кроуфорд, Кайя и Пресли Гербер
Фото: instagram.com/cindycrawford
 

3. Актриса и певица Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

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Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
Фото: instagram.com/lilyrose_depp
 

4. Знаменитая актриса Мерил Стрип и Мэми Гаммер

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Мерил Стрип с дочерью
Фото: AFP
 

5. Голливудский актер Том Хэнкс и его сын Колин Хэнкс

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Том Хэнкс с сыном
Фото: Getty

6. Милла Йовович и ее дочь Эвер Габо Андерсон

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Милла Йовович со старшей дочерью
Фото: instagram.com/millajovovich

7. Ким Бесингер и Айрленд Болдуин

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Ким Бесингер и Айрленд Болдуин
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

8. Ума Турман и ее дочь Майя

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Ума Турман с дочерью
Фото: instagram.com/maya_hawke
 

9. Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

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Гвинет Пэлтроу с дочерью
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

10. Семейство Бекхэмов

В данной ситуации дети знаменитых Виктории и Дэвида Бекхэм похожи и на маму, и на папу. Поэтому в нашей подборке это семейство в полном составе.

Семья Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham
Семья Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham
Семья Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham
Семья Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham
Семья Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham
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Напомним, Милла Йовович опубликовала фото без макияжа.

Ранее дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради снялась топлес для Vogue.

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Источник: "Сегодня"
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