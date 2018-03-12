Как Дженнифер Энистон и Джастин Теру поделят собак после развода

Дженнифер Энистон и Джастин Теру, объявившие о расставании в феврале, продолжают изредка видеться для того, чтобы навещать своих домашних любимцев. У пары на двоих – четверо собак.

По информации издания In Touch, после развода у Джастина останется питбуль, с которым он сейчас живет в Нью-Йорке. А у Дженнифер будут жить три собаки – Долли, Клайд и Софи – в одном из ее домов в Лос-Анджелесе. И хотя собаки будут со своими хозяевами в разных частях США, Дженнифер и Джастин договорились, что не расстанутся с ними навсегда. Они будут специально организовывать встречи ради того, чтобы повидаться с любимцами.

"Они всегда относились к собакам, как к своим детям. Поэтому "поделить" любовь животных было камнем преткновения для них",- рассказал инсайдер.

Напомним, Дженнифер Энистон прилагает все усилия для того, чтобы безболезненно пережить развод с Джастином Теру. Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, в особняке Энистон временно поселились ее лучшие подруги.