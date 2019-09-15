Как это было: Горбунов и Кароль в прямом эфире выдали замуж судью "Танців з зірками 2019"

Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально муж и жена

Кухар и Стоянов поженились в прямом эфире "Танців з зірками 2019" Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В четвертом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" в воскресенье, 15 сентября, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые накануне расписались в киевском ЗАГСе, обменялись кольцами. Церемонию бракосочетания в прямом эфире провели ведущие проекта Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Очередной эфир "Танців з зірками 2019" посвящен любви. Праздничным его сделало важное событие в семье премьеров балета Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова – свадьба. Организаторы шоу сделали подарок звездной судье и поженили Екатерину и Александра прямо на паркете.

Под венец Кухар повел один из ведущих "Танців" Юрий Горбунов. Вместе с Тиной Кароль он благословил влюбленных – танцоры обменялись клятвами верности и скрепили союз нежным поцелуем в четвертом выпуске танцевального шоу.

Смотрите видео, как Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились в прямом эфире "Танців з зірками 2019":

О том, как прошел третий выпуск шоу "Танці з зірками 2019", мы рассказывали здесь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.