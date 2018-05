Как голосовали за Украину на Евровидении-2018

Украинский артист на Евровидении занял 17-е место из 26

MELOVIN. Фото: AFP

В Лиссабоне прошел финал песенного конкурса Евровидение-2018. Из 26-ти финалистов первое место заняла певица из Израиля — Нетта Барзилай с эпатажной песней Toy, которая уже набрала в Youtube более 28 млн просмотров. Кроме того, композиция, главной темой которой является борьба против насилия и домогательств, а также призыв к толерантности (в ней есть строки: "Я не твоя игрушка"), попала в верхние строчки чартов iTunes, из-за чего и букмекеры, и критики еще до финала пророчили Нетте победу на Евровидении.

Нетта Барзилай Фото: AFP

На голубой дорожке Евровидения в Португалии израильская певица рассказала, что за песенным конкурсом следит с детства, но решилась попробовать себя на местном отборе лишь в сентябре 2017 года.

Во время общения с журналистами у Нетты произошел казус. Триумфатор песенного конкурса случайно сломала награду — хрустальный микрофон, который ей вручил прошлогодний победитель Евровидения Сальвадор Собрал. Организаторы конкурса повторно вручили награду певице.

Второе место в финале заняла 31-летняя артистка с Кипра Элени Фурейра, которую сравнивали с Бейонсе и Шакирой. В финале она спела зажигательную песню Fuego, название которой переводится как "Огонь". А третье место, неожиданно, занял австрийский певец Сезар Семпсон с лиричной композицией Nobody But You. Перед финалом букмекеры прочили Австрии только 20-е место.

MELOVIN КУСАЛСЯ И СТРОИЛ ПЛАНЫ. А вот с Украиной букмекеры ошиблись всего на две позиции. Нашему артисту отдавали 15-е место. По результатам голосования певец из Одессы Константин Бочаров под псевдонимом Melovin с огненным номером и музыкальным хитом Under The Ladder занял 17-ю позицию из 26 возможных. Причина — в очень низких оценках жюри. Зато зрители своим голосованием отдали нашему певцу 7-е место!

После победы на отборочном конкурсе в Киеве 21-летний певец надеялся вернуться в Украину с победой, теперь он намерен организовать тур по Европе, учитывая такую высокую оценку простых европейцев. Запомнился Европе Melovin и тем, что попытался укусить одну из ведущих шоу. Такой была реакция на ее реплику о его сходстве с вампиром.

MELOVIN Фото: AFP

Комментатор прямой трансляции Евровидения Сергей Притула отметил, что, несмотря ни на что, Melovin достойно представил страну на международной арене, свой номер исполнил четко, без ошибок и не показал никому ни переживаний, ни нервозности. Шоумен призвал украинцев поддержать певца и не травить его из-за проигрыша, как это было с предыдущими представителями Украины на конкурсе — группой O.Torvald.

ПРОБЛЕМЫ С ОХРАНОЙ. Уже не первый год зрители отмечают халатность охраны сцены песенного конкурса. Так, во время голосования на Евровидении-2017, пока шло выступление Джамалы, на сцену выбежал зритель с флагом Австралии и в прямом эфире снял штаны. Певица не растерялась, продолжила петь и улыбаться.

В этом году ЧП случилось во время выступления конкурсантки из Великобритании. Когда певица SuRie исполняла песню Storm, на сцену выбежал неизвестный и выхватил у нее микрофон, прокричав: "Британия сегодня выступать не будет". После этого к нему подбежала охрана и убрала со сцены. Микрофон артистке вернули, и она продолжила выступление. В результате Британия набрала всего 48 баллов и заняла 24-е место, обогнав только артиста из Финляндии, который набрал 46 баллов, и Португалии, набравшей наименьшее число из всех финалистов — 39 баллов.

SuRie Фото: AFP

Представитель от Украины на Евровидении-2018 — певец Melovin — получил 130 баллов, заняв таким образом 17-e место из 26 возможных. Интересно, что за нашего артиста проголосовали жюри всего двух стран — Азербайджана (6 баллов) и Молдовы (5 баллов), остальные же поставили Украине ноль.

От последнего места украинца спасли зрители. От них Melovin получил еще 119 баллов. Из них 12 дали польские, чешские и белорусские зрители. Молдова отдала нашему участнику 10 баллов. Зрители Италии, России, Азербайджана и Грузии поставили по 8 баллов. От Израиля и Черногории наш певец получил по 7 баллов. Еще 5 — от Сан-Марино. Телезрители из Франции, Португалии, Македонии и Армении отдали по 4 балла. Еще 3 балла Украина получила от Латвии, 2 — от Кипра и 1 — от Болгарии.