Как готовился концерт MONATIK: LOVE IT ритм в цифрах

Шоу MONATIK LOVE IT ритм состоялось 1 июня на НСК "Олимпийский"

1 июня на НСК "Олимпийский" прошло грандиозное шоу MONATIK LOVE IT ритм. То, во что верили лишь немногие, вживую удивило и поразило десятки тысяч людей!

Полный стадион, гигантская, рекордная для "Олимпийского" сцена с 8-этажный дом, тысяча световых приборов, сотни костюмов, сложная постановка и десятки шоу-моментов, от которых захватывало дух. Все билеты были проданы за день до шоу. Как это стало реальностью?

Бежать не от проблем, к мечтам бежать.

После успешного шоу VITAMIN D в киевском Дворце Спорта две команды мечтателей вновь объединились: ивент-компания VIRUS Music и творческая группа MONATIK Corporation.

Концерт MONATIK LOVE IT ритм Фото: пресс-служба

"Вирусы" начинали с клубных вечеринок 20 лет назад, и более 10 лет были крупнейшим организатором танцевальных событий Украины, рекорды посещаемости которых так и не побиты. С 2014-го VIRUS Music занимается также рок- и поп-концертами.

MONATIK за 10 лет прошел тернистый путь от танцора, участника талант-шоу, сонграйтера до суперпопулярного артиста, который вдохновляет миллионы людей. Посетить концерт пришли многие украинские знаменитости, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Слава Каминская, Джамала, Юлия Санина. Не смог пропустить мероприятие и действующий президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой.

Билеты на концерт MONATIK были распроданы за день до шоу Фото: пресс-служба

11 месяцев понадобилось командам для разработки и реализации концепта шоу. Они сформировали ожидания зрителей и превзошли их.

"Мою благодарность не высказать словами! Это произошло! Я счастлив безгранично!!!! Пишу это и слезы наворачиваются на глаза. Нас было так много и я благодарен всем. Каждому, кто посетил этот концерт!!! Благодарю за Вашу поддержку, за каждый унисон, за каждый взгляд, за тысячи открытых сердец, которые бились в этот вечер в один Ритм. Я благодарен талантливейшим людям, с которыми имел честь работать, создавать, творить. Вы невероятные! Люди, с которыми мы побежали на встречу к мечте и добежали!!!!", – написал MONATIK в Instagram.

Концерт MONATIK на НСК "Олимпийский" Фото: пресс-служба

Руководитель VIRUS Music, организатор шоу Дмитрий Феликсов признается, что далеко не все были уверены в успехе стадионного шоу LOVE IT ритм.

"Это был настоящий вызов! Уровень скепсиса на этапе запуска проекта просто зашкаливал, и мы были обязаны доказать всем: шоу такого масштаба не только возможно, но и будет успешно! В итоге планка взята! Такая концентрация амбиций и творчества еще не встречалось в нашей практике. Спасибо артисту, его команде и каждому зрителю за открытые сердца. Любим вас! Наш следующий совместный шаг – это стадионный тур по городам Украины", – говорит Дмитрий.

В день мероприятия команда артиста MONATIK и VIRUS Music заявили о стадионном туре по Украине. Артист посетит с туровой программой LOVE IT ритм 10 стадионов нашей страны.

LOVE IT ритм в цифрах

На сцене с MONATIK выступили 12 танцоров Фото: пресс-служба

на сцене выступили 12 танцоров;

для артистов балета специально были пошиты 136 единиц одежды;

для костюмов использовали около полумиллиона кристаллов,

артист сменил 5 образов и 6 луков;

над концертом работало более 100 подрядчиков;

в шоу использовано 1000 световых приборов и 1200 световых программ, 795кВт звука, который довезли из двух стран.

В рамках концерта на сцене MONATIK выступили Надя Дорофеева, alyona alyona, Нино Басилая и Lida Lee. Смотрите видео их невероятных выступлений.

О людях, которые участвовали в создании шоу, деталях, историях создания образов и костюмов MONATIK и VIRUS Music поделятся вскоре.

Ранее мы также писали, что жена MONATIK Ирина Демичева публично призналась в любви звездному супругу и поблагодарила его за творчество.

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