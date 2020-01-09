Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

Герцогиня Кембриджская отмечает 38-летие

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон отмечает день рождения, герцогине Кембриджской исполняется 38 лет. Несмотря на то, что накануне, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл обескуражили всех своим заявлением, королевская семья не прошла мимо дня рождения супруги принца Уильяма.

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На официальной странице королевской семьи в Instagram появилось поздравление для Кейт, а также ее фото, на большинстве которых, разумеется, Кейт Миддлтон позирует в компании королевы Елизаветы ІІ. "Поздравляем герцогиню Кембриджскую с днем рождения!", – написала под кадрами королевская семья.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Накануне праздника супруга принца Уильяма собрала самых близких в своем загородном доме в Анмер-холле, однако герцоги Сассекские на торжестве не появились.

Стало также известно, как отреагировали члены королевской семьи на заявление Гарри и Меган об "отделении". По некоторым данным, Елизавета II глубоко расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости.

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