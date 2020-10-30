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Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой

Сегодня, 19:30

Представительницы разных составов группы рассказали о райдере, запретах и неприличных предложениях фанатов

Группы "ВИА Гра" уже 20 лет. И уже 18 девушек, выбранных среди тысяч претенденток, вошли в историю коллектива с провокационно-сексуальной славой. Как менялась и чем отличалась "ВИА Гра" тогда и сейчас, узнайте из уст двух бывших участниц – Алены Винницкой и Миши Романовой.

Непристойные предложения

Алена Винницкая призналась, что в начале своей карьеры в "ВИА Гре" часто сталкивалась с бесцеремонным отношением со стороны фанов. Например, уходя с одного из концертов в Крыму вокалистки буквально прочувствовали на себе всю "любовь" своих поклонников, когда мужчины облапали их за разные части тела.

"...Потом уже, спустя годы, я узнала, какое количество было запросов на бани, сауны и рестораны", – говорит Винницкая.

А вот Миша Романова признается, что ей присылают фото мужских гениталий в директ.

Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Райдер

По словам Миши, участницы "ВИА Гры" всегда просили у организаторов, чтобы на сцене стоял ветродуй. Потому что от сильной экспрессии, сексуальных движений и хореографии девушки быстро теряли форму.

Алена Винницкая же пожаловалась, что длительное время ей приходилось жить в одном номере с Надеждой Мейхер. И только спустя несколько лет она смогла позволить себе отдельный номер.

Миша Романова
Фото: instagram.com/misharomanova

Запреты по контракту

В каждом коллективе есть свои правила и свои запреты. Какие же они в самом популярном девичьей группы? Винницкая утверждает: им нельзя было после концерта садиться за столики к любому заказчику, какой бы он ни был влиятельный, богатый или обаятельный. Это запрет.

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У современных "виагрянок", говорит Романова, не было подобных запретов.

"Думаю, что для каждого артиста очень важно вести себя правильно, прилично и не делать каких-то там неправильных вещей. То есть садиться или не садиться за стол с богатым незнакомцем – теперь это личное дело каждого солистки", – считает Миша.

Смотрите полное интервью с Аленой Винницкой и Мишей Романовой в видео:

Ранее Алена Винницкая призналась, что несколько лет страдала от серьезного заболевания.

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