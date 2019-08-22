Как мило! Кэти Перри и Орландо Блум растрогали поцелуями на красной дорожке

Звездная пара обнималась и целовалась перед камерами фотографов

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: AFP

Голливудская певица Кэти Перри, которую недавно обвинили в развратном поведении, вместе со своим женихом Орландо Блумом появились на премьере телесериала "Карнивал Роу", в котором актер сыграл главную роль. Отметим, что пара обручилась в начале этого года, но свадьбу пока отложила.

Смотрите видео о рекорде Кэти Перри в YouTube:

Влюбленных звезд не часто можно было увидеть на публике вместе, поэтому этот совместный выход в свет стал особенным. Помимо того, что влюбленные выглядели роскошно в вечерних нарядах – брючном костюме и облегающем платье пудрового оттенка. Кэти и Орландо не сдерживали трепетных чувств на камеру и нежно целовались, что весьма растрогало публику.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Кэти Перри и Орландо Блум умилили поклонников публичным поцелуем Фото: AFP

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

Также до этого проверенные источники утверждали, что пара не спешит с церемонией и хочет насладиться отношениями до церемонии бракосочетания.

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