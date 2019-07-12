Как мило! Настя Каменских и Потап растрогали подписчиков

Молодожены признались, на что готовы ради друг друга

Настя Каменских и Потап поженились Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменских и Потап после долгожданной свадьбы не стесняются демонстрировать свои чувства. Звездные молодожены часто делятся совместными фото и видео. Кроме того, недавно Потап запечатлел свою сексуальную супругу полностью обнаженной. Утреннее фото явно заставило проснуться всех подписчиков!

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А недавно Настя Каменских и Потап на своих страницах в Instagram опубликовали очень похожие кадры, на которых Потап позирует улыбчивым, а манящий взгляд Насти никого не оставит равнодушным. Пара поделилась фото одновременно и сопроводила их романтичными подписями.

"Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", – написал Потап.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

"Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", – признается Настя.

Потап и Настя растрогали подписчиков новыми фото Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики в комментариях усыпали звездную пару комплиментами: "Аж моложе стал выглядеть", "Очень трогательно сказано", "Леша, вы с Настей очень красивая пара".

Напомним, Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом.

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