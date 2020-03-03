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"Как мой первый секс – быстро и смешно": Владимир Остапчук снялся в кино

Телеведущий Владимир Остапчук и актер Михаил Кукуюк снялись в украинской комедии

Актер-новичок Владимир Остапчук и ветеран кино и театральной сцены Михаил Кукуюк – герои новой украинской комедии "Побачення у Вегасі". О том, как проходили съемки на режимном объекте, тяжелый выбор между кино и "Танці з зірками", видение развития украинского кино и будущие главные роли Владимир и Михаил рассказали в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

Владимир, для вас съемки в "Побаченні у Вегасі" – первый большой кинопроект. Расскажите историю, как вы получили роль в фильме, долго ли думали, прежде чем принять предложение, был ли кастинг?

На самом деле, сначала мы с авторами фильма вели переговоры о том, чтобы я играл роль главного героя, Артема. Но учитывая, что съемки большинства сцен фильма проходили в Лас-Вегасе и Калифорнии, и совпадали с моим участием в "Танцах со звездами", разрываться между Киевом и пустынями Невады я бы никак не смог. Но роль пилота считаю ключевой для сюжета – в принципе, с него начинается и закручивается вся история. Но раскрывать подробности не буду, все увидите сами в кино! Насчет того, долго ли думал – нет, согласился почти сразу. Я играю веселого беззаботного пилота, который постоянно шутит, поэтому по сути я исполнил роль самого себя.

Михаил, а у вас среди всех актеров, которые принимали участие в фильме, пожалуй, самый богатый актерский опыт. Помогали ли менее опытным коллегам советами и наставлениями? За всю вашу карьеру съемки превратились во что-то обыденное, или до сих пор есть какое-то волнение перед началом работы над каждым новым проектом?

Я действительно начал актерскую карьеру еще в раннем детстве, в конце 70-х. Играли и на сцене Житомирского театра, и в фильмах Одесской киностудии. Но еще с детства привык к коллегам с советами не лезть и не мешать работать – разве что совсем немного подсказывал. А насчет волнения перед съемками, могу сказать, что за все это время ни переживаний, ни желания все бросить и убежать у меня никогда не возникало. Дай Боже, чтобы так было и дальше.

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Расскажите о впечатлениях и воспоминаниях, которые остались после съемок в фильме?

Владимир: У меня впечатления от съемок в общем, как мой первый секс – было быстро и смешно. Для меня съемки проходили всего один день – а точнее, 25 съемочных часов, в настоящем самолете, в аэропорту "Жуляны". Это режимный объект, поэтому мы два часа заходили, два часа выходили. Если бы у меня была клаустрофобия, я бы, наверное, не выдержал – потому что ты все время, весь день находишься в самолете. А еще там было очень холодно – я сижу в безрукавке, мерзну, но при этом нужно делать вид, что мы летим в теплый Вегас!

Михаил: У меня впечатления исключительно позитивные – это же комедия, поэтому атмосфера на съемочной площадке была соответствующая. Сплошная веселуха!

Михаил Кукуюк Фото: телеканал "Украина"

Что можете сказать об исполнителях главных ролей – Марине Дьяконенко и Никите Бычкове-Андриевском? Судя по трейлерам, их статус в течение фильма изменится от конкурентов до чего-то более близкого и романтического. Была ли между героями химия?

Михаил: Слушайте, ну давайте откровенно – это же романтическая комедия, все понимают, что между героями должна быть искра. И она однозначно была. Но и Никита, и Марина большие профи и хорошие актеры, потому не возьмусь утверждать, была это просто хорошая игра или нет.

Владимир: С Мариной и Никитой было очень приятно работать и взаимодействовать – мне понадобилось несколько дублей, чтобы все сказать правильно и не забыть текст, а эти двое сразу четко, понятно и клево отработали. Короче, одно удовольствие – с удовольствием снимусь вместе с ними еще!

Что запомнилось со съемок, были ли какие-то странные, необычные или смешные ситуации?

Владимир: Для меня, как для человека с телевидения, самым необычным было то, насколько сильно съемки фильма отличаются от съемок в телешоу. На телевидении все крутится вокруг ведущего, ты по сути приходишь на готовую съемочную площадку и почти сразу работаешь. А с кино все по-другому – ты два часа ждешь, пока обустроят локацию, выставят всю аппаратуру, свет, все проверят, чтобы потом всего за три минуты отснять свою часть роли. А смешная ситуация была, когда я чуть не перевернул самолет носом вниз. На съемках нам помогал настоящий пилот, который должен был обеспечить реалистичность работы капитана самолета, чтобы никто, смотря фильм, не подумал, что я совсем придурок. Поэтому фразы "Туда нельзя!", "Туда не ставь!", "Этого не делай" я услышал очень много раз. Тем не менее я дернул какую-то ручку, которая (как выяснилось) могла то ли закрыть шасси, то ли запустить двигатели! И если бы не наш смелый пилот, который вовремя меня остановил, заканчивать съемку пришлось бы в перевернутом вверх ногами самолете! Короче, если вы когда-нибудь будете сниматься в кино, просто ничего не нажимайте!

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Но если серьезно, побывать в кабине пилота – моя давняя детская мечта. И вот у маленького мальчика в 35 лет она наконец-то исполнилась.

Михаил: Я больше всего взаимодействовал во время съемок с главными героями – Никитой и Мариной, а также с Вадимом Галыгиным. Могу сказать, что Галыгин – это одна сплошная забавная ситуация, во время наших совместных сцен и в перерывах мы очень насмеялись и нашутились.

Михаил, какие творческие планы на ближайшее будущее после выхода фильма? Есть ли интересные театральные или кинопроекты, о которых можете рассказать?

Я только попал в новый театр, о планах в котором пока боюсь что-либо говорить – я суеверный. Но насчет кино, сейчас должны выйти проекты у двоих Великих Саш: Березаня и Кириенко. Думаю, с ними все будет отлично, надеюсь, зрители придут и все увидят своими глазами.

Владимир, планируете ли продолжать играть в большом кино? Что в актерской деятельности нравится больше всего?

Не буду кривить душой – сниматься в кино очень понравилось! Уже есть предложение в следующем году сняться в большом кино, где я буду исполнять главную роль. Поэтому следите за новостями! Нравится в кино, что работает большая и очень профессиональная команда. Несмотря на то, что я не актер, авторы прислушивались к тому, как я хотел подстроить под себя съемочный процесс, и с пониманием отнеслись к моей "самодеятельности" – в фильме есть несколько моментов, которых не было в сценарии. А вообще, больше всего нравится то, что ты превращаешься в других людей, других героев, ты можешь быть кем угодно. Это очень вдохновляет. Я смотрел трейлер на большом экране, это очень непривычно, но и очень приятно, когда зрители реагируют на тебя на большом экране кинозала. Для меня, мальчика из Умани, это все превращается в какую-то красивую сказку.

Владимир Остапчук снялся в комедии Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как вы считаете, какая идеальная формула для дальнейшего развития и популяризации украинского кино? Какие шаги необходимо сделать, чтобы наши фильмы номинировались на "Оскар" и могли конкурировать в прокате с голливудскими блокбастерами?

Михаил: Ой, я не аналитик, но мне кажется, что сейчас самое главное – брать количеством. Снимать, смотреть на результат, делать выводы и продолжать снимать. Наше кино наконец-то развивается и становится популярным, поэтому останавливаться нельзя!

Владимир: Это философский вопрос. Я пока начинающий актер, но считаю, что ориентироваться на "Оскар" и на Голливуд уже не стоит. Есть стриминговые сервисы вроде Netflix, и очень много локальных компаний и именитых актеров перешли именно туда. Украина "экспортирует" в мир очень много талантливых людей, и мы можем продолжать в том же духе. У нас просто нереальное количество талантливых режиссеров, сценаристов, актеров, поэтому это вопрос времени.

Но не нужно забывать и про поддержку отечественного кинематографа со стороны государства – рад, что в последнее время в этом направлении все активно развивается. Даже три года назад, вспомните, большие украинские фильмы, которые выходили в течение года, можно было пересчитать на пальцах одной руки. А теперь у нас почти каждый месяц новые релизы! И это очень круто.

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Какой из последних фильмов, которые вы смотрели, запомнился больше всего?

Владимир: Знаю, что это не фильм, но надеюсь, что ответ засчитается – я в одном восторге от "Молодого Папы" Соррентино.

Михаил: "Наші котики".

Любимый актер?

Михаил: Ларс Айдингер!

Владимир: Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший.

Любимый фильм?

Михаил: "Форрест Гамп".

Владимир: "Мальчишник в Вегасе" – идеальный фильм в плане комедийности и настоящая антология юмора.

Опишите "Побачення у Вегасі" одним словом или предложением!

Михаил: Будет интересно – к просмотру рекомендовано!

Владимир: Если одним словом, то я бы выбрал "крейзи" (конечно же, в хорошем смысле).

Напомним, Владимир Остапчук стал ведущим престижной украинской премии YUNA-2020.

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