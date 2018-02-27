"Как на показе нижнего белья": Ани Лорак разочаровала выбором наряда для концерта

Ани Лорак продемонстрировала яркий образ на концерте в рамках своей новой программы "DIVA". Каролина предстала на сцене в сексуальном наряде, который не пришелся по душе ее поклонникам. На Лорак обрушилась волна критики.

На странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором запечатлена в костюме фиолетового цвета, состоящем из топа и шорт (напоминают высокие трусы) и цветастой накидке.

"Неприятно видеть полуголых певиц, это сцена, а не пляж, сплошная безвкусица", "Ани вы шикарно выглядите", "Как то не очень такой вокал гробить безвкусными костюмами", "Сейчас похожа на дешевую развратную женщину", "На Диву не похожа, похожа на продажную женщину", "Типо Джей Ло", "Речь идет о концертном наряде. Не пляжное же шоу", "Красивая женщина поддалась моде сцены и теперь как ни образ так вульгарщина", "Классный купальник", "Показ купальников – скоро голая бегать по сцене будет", "Как на показе нижнего белья", "Но как надоели эти трусы на сцене", "Немножко выглядит глупо", "Неужели на платья денег нет", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Ранее Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram яркими кадрами из путешествия.