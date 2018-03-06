Как научиться ходить на каблуках

Ирину Дюденко не испугаешь туфлями на каблуках. Она тринадцать лет дефилировали по подиумам Франции, Германии, Голландии, Дании, Турции, Индонезии. А сейчас Ирина режиссер-постановщик модных показов. И в новом сезоне "Від пацанки до панянки" она сделает все, чтобы пацанки сменили кроссовки на туфли.

"Каблуки делают женщину легкой во время ходьбы, – говорит заместитель директора Школы панянок. – Она становится сексуальной. У нее меняется осанка, а ноги становятся стройнее".

Главное, говорит Ирина Дюденко, – это желание научиться ходить на каблуках. Все остальное – дело техники.

Мы поинтересовались, что именно порекомендовала бы Ирина новичкам этого дела. "Ходить нужно не с пятки, а с подушечек пальцев. Это первое и самое важное правило, – говорит заместитель директора Школы. – Пятка в этом случае становится более подвижной. И такая походка делает женщину пластичной и сексуальной. Если делать наоборот, то походка выглядит тяжелой, и вы будете громко стучать каблуками". Также Ирина советует представлять, что в туфлях вы переходите перекладину. Помните эпизод, где у пацанок было похожее испытание? Так вот, ходите так, как будто под вами ручей. И если не пройдете ровно по перекладине, можете упасть в воду. И, главное, выбирайте удобные туфли. В них вам должно быть комфортно, а не больно.

Напомним, Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.