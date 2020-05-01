Как не сойти с ума: карантинные ритуалы от Анатолия Анатолича

Ведущий программы "Ранок з Україною" рассказал, как организовать свое время

За время карантина большинству людей пришлось перестроить свой рабочий график и перенести всю работу на дом. Но многие столкнулись с проблемой организации времени: когда работа и личное пространство пересекаются, и надо приложить определенные усилия, чтобы решить задачу правильно.

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич, который всю жизнь борется с лишним весом, делится советами о том, как разграничить сферы жизни и остаться в здравом уме во время карантина.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба

1. Вспомните собственные привычки. Если чувствуете, что не можете перестроиться на работу дома, каждое утро делайте усилие над собой: воспроизводите ваши привычные для "офисного" режима ритуалы и дела дома. Подъем, зарядка, душ, завтрак... А еще можно выбирать себе луки на каждый рабочий день вместо того, чтобы проводить день в пижаме. Это поможет держать вас в тонусе.

2. Организуйте рабочее место. Сделайте себе рабочий уголок – зону со столом, рабочим компьютером, нормальным освещением и нужными блокнотами/документами/принадлежностями. Здесь теперь ваш офис: вы не появляетесь здесь в нерабочее время, а во время рабочего находитесь только здесь. Если ноутбук у вас один, после работы забирайте его с собой в постель, на диван или в другую "домашнюю" зону.

3. Метод "Помидора". Старая, как мир, но работающая схема "25 через 5". Заведите таймер или загрузите специальное приложение, которое разделит ваше время на промежутки для работы и отдыха: трижды делаете перерыв на 5 минут после 25 минут работы, потом берете тайм-аут на 20 минут. Можно даже запланировать дела, закрепив их за отдельными промежутками.

4. Договоритесь о рабочем графике. Помните: хотя вы и можете быть на связи в вашем домашнем офисе 24/7, у вас есть четкий рабочий день и остальное время, которое вы можете потратить так, как вам заблагорассудится. Обсудите с коллегами, когда они могут и не могут вас беспокоить, расставьте собственные границы и не позволяйте другим их нарушать.

5. Питание. Да, вы можете поставить на рабочий стол какие угодно снеки, особенно если некому вас осуждать. Но карантин не повод пренебрегать собственным здоровьем и полноценными перерывами на обед. Приготовьте себе вкусный суп, то здоровое и питательное на второе – питание важно во все времена.

Надеемся, вам пригодятся эти советы. Попробуйте изменить свой подход к работе дома, и уже через несколько дней вы поблагодарите себя за это!

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