Как одеться на Хэллоуин 2019: вдохновляемся образами звезд
Каким нарядам на Хэллоуин отдают предпочтение знаменитости – узнайте в статье
Мистический праздник Хэллоуин уже на носу, более того, многие уже успели отметить праздник в прошлые выходные. Так, светская львица Пэрис Хилтон уже отгуляла собственную вечеринку в честь Дня всех святых. Мероприятие посетили звездные друзья Пэрис, среди которых модель Синди Кроуфорд и актриса Лиза Ринна.
Популярные украинские традиции празднования Хэллоуина узнайте в сюжете:
И если вы все еще не выбрали костюм на Хэллоуин 2019, Сегодня.Lifestyle в преддверии праздника предлагают вдохновиться образами голливудских знаменитостей.
К примеру, звезда Хэллоуин-вечеринок Хайди Клум ежегодно эпатирует публику своими нарядами. Так, в прошлом году немецкая супермодель вместе с возлюбленным, музыкантом Томом Каулитцом, появились на вечеринке в образах принцессы Фионы и Шрека. Голливудские знаменитости просто обожают на Хэллоуин воплощать образы героев кинолент.
Самые запоминающиеся костюмы на Хэллоуин от голливудских звезд – смотрите в галерее:
Ранее мы также показали самые крутые идеи макияжа на Хэллоуин, который легко можно сделать самим или попросить мастера-визажиста помочь вам перевоплотиться в сказочного или страшного персонажа.
Все подробности в спецтеме Halloween
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.