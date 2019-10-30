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Как одеться на Хэллоуин 2019: вдохновляемся образами звезд

Каким нарядам на Хэллоуин отдают предпочтение знаменитости – узнайте в статье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Хайди Клум и Том Каулитц в образах принцессы Фионы и Шрека
Хайди Клум и Том Каулитц в образах принцессы Фионы и Шрека
Фото: Getty Images

Мистический праздник Хэллоуин уже на носу, более того, многие уже успели отметить праздник в прошлые выходные. Так, светская львица Пэрис Хилтон уже отгуляла собственную вечеринку в честь Дня всех святых. Мероприятие посетили звездные друзья Пэрис, среди которых модель Синди Кроуфорд и актриса Лиза Ринна.

Популярные украинские традиции празднования Хэллоуина узнайте в сюжете:

И если вы все еще не выбрали костюм на Хэллоуин 2019, Сегодня.Lifestyle в преддверии праздника предлагают вдохновиться образами голливудских знаменитостей.

К примеру, звезда Хэллоуин-вечеринок Хайди Клум ежегодно эпатирует публику своими нарядами. Так, в прошлом году немецкая супермодель вместе с возлюбленным, музыкантом Томом Каулитцом, появились на вечеринке в образах принцессы Фионы и Шрека. Голливудские знаменитости просто обожают на Хэллоуин воплощать образы героев кинолент.

Самые запоминающиеся костюмы на Хэллоуин от голливудских звезд – смотрите в галерее:

Хайди Клум и Джиджи Хадид
Фото: Getty Images
Ким Кардашьян
Фото: Getty Images
Даутцен Крус
Фото: Getty Images
Алла Костромичева
Фото: Getty Images
Алессандра Амбросио
Фото: Getty Images
Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images
The Weeknd и Белла Хадид
Фото: Getty Images
Мэрайя Кэри
Фото: Getty Images
Люпита Нионго
Фото: Getty Images
Ферги
Фото: Getty Images
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images
Пэрис Хилтон и Даг Рейнхардт
Фото: Getty Images
Хайди Клум
Фото: Getty Images
Энн Хэтэуэй
Фото: Getty Images
Каспер Смарт и Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images
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Ранее мы также показали самые крутые идеи макияжа на Хэллоуин, который легко можно сделать самим или попросить мастера-визажиста помочь вам перевоплотиться в сказочного или страшного персонажа.

Все подробности в спецтеме Halloween

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