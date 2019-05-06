Как отец Меган Маркл отреагировал на рождение внука

Томас Маркл дал официальный комментарий

Меган Маркл Фото: AFP

В понедельник, 6 мая, Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. У пары родился сын. Скандальный отец Меган Маркл высказался о рождении внука, передает DailyMail.

74-летний Томас Маркл опубликовал заявление из своего дома в Нью-Мехико, поздравляя свою 37-летнюю дочь и 34-летнего принца Гарри с рождением сына: "Я горжусь тем, что мой новый внук родился в британской королевской семье, и я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью. Боже, благослови ребенка, а я желаю ему здоровья и счастья. Мои поздравления моей любимой дочери герцогине Меган и принцу Гарри и Боже, храни королеву".

Между тем, в 5500 милях от дома Frogmore Cottage в Виндзоре мать Меган Дория присутствовала при родах и ее даже упомянули в официальном сообщении Кенсингтонского дворца о рождении малыша.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Отметим, что отношения у Меган с ее отцом Томасом весьма тяжелые. После того, как Маркл обрела большую известность и популярность благодаря браку с принцем Гарри, ее отец стал часто давать скандальные интервью и распространять клевету о дочери, якобы та "отказалась от семьи ради славы" и "больше не общается с ним" после свадьбы с Гарри.

Томас Маркл не раз пытался связаться с дочерью по телефону, с помощью писем и совершал попытки встретиться лично. Компанию ему составила его старшая дочь и сестра Меган – Саманта, которая не реже отца давала интервью СМИ, наговаривая на Меган и вовлекая ее в новые скандалы.

Напомним, роды Меган Маркл начались рано утром 6 мая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram