Как похоронят Карла Лагерфельда: подробности
Тело Карла Лагерфельда кремируют
19 февраля стало известно, что во Франции умер модельер Карл Лагерфельд в возрасте 85-ти лет. Чуть позже огласили и причину смерти.
А теперь появилась информация относительно того, как похоронят Карла Лагерфельда. Как сообщает AFP, тело модельера кремируют, а традиционной церемонии не будет. Быть кремированным – желание самого Карла Лагерфельда. Кутюрье хотел, чтобы его прах смешали с прахом его матери, а также бойфренда Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году, и кошки, если та умрет раньше него.
"Его пожелания будут соблюдены", – сообщил представитель бренда Karl Lagerfeld.
Когда состоится кремация Карла Лагерфельда – пока неизвестно.
Ранее мы рассказали, как легендарный кутюрье повлиял на мир моды, а также поделились цитатами Карла Лагерфельда.
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