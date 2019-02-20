Как похоронят Карла Лагерфельда: подробности

Тело Карла Лагерфельда кремируют

Карл Лагерфельд Фото: AFP

19 февраля стало известно, что во Франции умер модельер Карл Лагерфельд в возрасте 85-ти лет. Чуть позже огласили и причину смерти.

А теперь появилась информация относительно того, как похоронят Карла Лагерфельда. Как сообщает AFP, тело модельера кремируют, а традиционной церемонии не будет. Быть кремированным – желание самого Карла Лагерфельда. Кутюрье хотел, чтобы его прах смешали с прахом его матери, а также бойфренда Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году, и кошки, если та умрет раньше него.

Карл Лагерфельд Фото: AFP

"Его пожелания будут соблюдены", – сообщил представитель бренда Karl Lagerfeld.

Когда состоится кремация Карла Лагерфельда – пока неизвестно.

Ранее мы рассказали, как легендарный кутюрье повлиял на мир моды, а также поделились цитатами Карла Лагерфельда.

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