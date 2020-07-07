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"Как похожи!": Маша Ефросинина сделала фото с дочерью и мамой

Сегодня, 10:06

Ведущая подняла тему взаимоотношений мам и дочерей

Украинская телеведущая и Почетный Посол ООН в области народонаселения Маша Ефросинина, которая недавно рассказала об отношениях с мамой, нередко делится с подписчиками фото со своей семьей. Чаще всего в ее ленте Instagram появляются снимки с мужем и сыном Александром.

На этот раз ведущая разместила семейную фотографию, поделившись размышлениям о важности отношений между матерью и дочкой. На снимке Маша позирует вместе с дочкой Наной и своей матерью Людмилой.

Маша поделилась воспоминаниями из детства и юности, вспомнив, как мама поддерживала ее в то время.

Маша Ефросинина c дочерью Наной и мамой Людмилой
Маша Ефросинина c дочерью Наной и мамой Людмилой
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"О своем первом поцелуе я рассказала маме. Не подружке, а маме. В школе меня высмеяли, мол, кто так делает? Когда мы с классом наклюкались домашним винишком у моей подруги Чибы, ее мама вместе с моей мило уложили нас всех спать...Мама с детства и по сей день твердит мне, что я ее гордость. Сегодня, когда я вижу, что моя дочь совершает свои ошибки, я говорю ей слова моем мамы мне: "Доченька, действуй, а я поддержу тебя всегда, даже если от тебя отвернется мир!" Жизнь устроена так, что маленькой девочкой ты не понимаешь, насколько важна мамина вера в тебя!", – написала Ефросинина в своем Instagram-профиле.

Подписчики Марии пришли в восторг от фото и слов ведущей. Многие из них отметили, что Маша, ее дочь и мать очень похожи друг на друга: "Красотки, вы очень похожи", "Мы тоже с мамой подруги, вы так похожи", "Какие красивые! И так похожи друг на друга!".

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, как Оля Полякова сорвала ей съемку.

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