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Как похожи! Звезда "Отчаянных домохозяек" показала годовалого малыша

Актриса Ева Лангория растрогала поклонников фотографией с маленьким сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая недавно показала стройную фигуру в купальнике, взорвала сеть совместным фото со своим маленьким сыном. Напомним, что 43-летняя латиноамериканка впервые стала мамой летом 2018 года.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" довольно часто радует своих подписчиков в Instagram семейными фото, и каждый снимок приводит поклонников Евы в полный восторг. Не стало исключением и новое селфи актрисы с малышом Сантьяго. К слову, первенцу Лонгории уже исполнилось 10 месяцев.

В кадре звездная мама без макияжа держит за руку сына, который смело позирует в костюме с авакадо. "Мой маленький авокадо", – трогательно подписала фото Лонгория. Некоторые из фолловеров заметили, что мальчик очень похож на свою маму. 

Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

Ранее Ева Лонгория рассказала о самооценке после родов. Актриса призналась, что не нагружает себя большим количеством тренировок, хотя и набрала пару лишних килограммов во время беременности.

О жизни и карьере актрисы Евы Лонгории смотрите в нашем эксклюзивном видео:

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