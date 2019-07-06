Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

Сегодня, 6 июля, пройдут крестины сына Меган Маркл и принца Гарри

Как проходят королевские крестины Фото: instagram.com/theroyalfamily

Сегодня, 6 июля, в часовне Виндзорского дворца пройдут крестины первенца Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона. Стоит отметить, что именно в этот день британскому наследнику исполняется ровно два месяца. В честь этого события Сегодня.Lifestyle решил сделать подборку интересных фактов о том, как проходят королевские крестины в Великобритании.

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Ранее мы уже писали о том, что на крестины сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Луи не пришла королева Елизавета II.

Правила были нарушены и во время крестин принцессы Шарлотты – малышку крестили не в Лондоне, а в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, в графстве Норфолк, где находится Сандрингемский дворец, и где тогда жил принц Уильям со своей семьей.

Отметим, что в этой же церкви была крещена принцесса Диана, мать Уильяма, а в королевской часовне стоял ее гроб накануне похорон в сентябре 1997 года.

В этой же часовне прошла обряд конфирмации Кейт Миддлтон.

Также в часовне прошло крещение и Меган Маркл.

Одежда для крещения – королевская крестильная рубашка

Принц Чарльз с принцессой Дианой и принцем Уильямом Фото: Getty

Одежду для крещения младенца пошита по образцу 1840 года. Она была сделана для старшей дочери королевы Виктории. Рубашечка состоит из шелка Spitafields и кружева Honiton.

В целом ее надевали 62 ребенка, включая саму Елизавету II, принцев Уильяма и Гарри.

В 1977 году крестильную рубашку реставрировали.

В 2004 году портной королевы создал точную копию рубашки, так как оригинал к тому времени уже стал слишком ветхим. После каждого обряда крещения одеяние стирали в стерилизованной воде, сушили и бережно хранили в воздухонепроницаемом контейнере.

Последняя, кто надевал старую рубашку, стала дочь графов Уэссекских – леди Луиза.

Купель Лилии

Обряд крещения королевских младенцев проходит в специальной купели из позолоченного серебра Лилии (Lily Font), напоминающей раскрытый цветок. Ее изготовили в 1840 году по заказу королевы Виктории и принца Альберта для крещения их первого ребенка. Впервые купель использовали в феврале 1841 года в тронном зале Букингемского дворца.

Купель Лилии Фото: Getty

Торт в честь крестин

Еще одной традицией является торт, создаваемый специально для крестин королевского младенца. Первый торт для крестин был украшен кружевом из сахарной глазури и серебряной колыбелью со спящим младенцем внутри.

Торт в честь крестин королевы Елизаветы Фото: Getty

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей для своего сына Арчи.

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