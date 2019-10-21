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Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

В шоу появился новый постоянный судья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:00
Танці з зірками 2019: как прошел 9 эфир
Танці з зірками 2019: как прошел 9 эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 20 октября, состоялся девятый эфир шоу "Танці з зірками 2019". На проект вернулся легендарный хореограф Григорий Чапкис, который стал четвертым судьей. В этом выпуске звездные пары вышли на паркет вместе с талантливыми маленькими танцорами. Участники вспомнили, какими сами были в детстве, и поделились со зрителями личными историями.

Девятый прямой эфир "Танців з зірками 2019" открыли Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Вместе с юными танцорами участники исполнили рождественский квикстеп, который судьи оценили в 34 балла.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук превратились в многодетную мексиканскую пару и показали эффектную самбу. Григорий Чапкис сделал несколько замечаний участникам и сам вышел на паркет, чтобы продемонстрировать правильные движения Людмиле и Дмитрию.

Следующими на паркет вышли Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Трогательное выступление Григорий Чапкис назвал восхитительным, а общий балл пары составил 34.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева продемонстрировали зажигательный джайв, который раскритиковал Влад Яма. Тем не менее танцоры заработали сегодня 32 балла.

Далее в девятом эфире "танців" выступили Ксения Мишина и Женя Кот. На этот раз они станцевали нежный вальс, который Ксения посвятила своему сыну. Актриса воплотила на паркете свою жизненную историю, когда отец ее ребенка ушел из семьи, и с помощью танца рассказала, насколько важны семейные ценности.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров отошли от привычного для себя амплуа и продемонстрировали хип-хоп под трек MONATIK "Love It ритм". Эта пара сегодня первой заработала самый высокий балл от звездного жюри.

Пара Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар удивили в девятом эфире шоу "Танці з зірками 2019" бунтарским ча-ча-ча под хит Pink Floyd "Another Brick In The Wall". Судьи похвалили конкурсантов и назвали их выступление одним из лучших.

Закрыли девятый эфир Елена Кравец и Макс Леонов. Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец примерила на себя образ легендарной Мэри Поппинс и получила бурю оваций от зрителей. Общий балл пары – 36.

В результате голосования зрителей и оценок судей в зону риска попали две пары – Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Чтобы побороться за место в проекте, участникам пришлось станцевать на паркете импровизационную постановку. Отметим, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

По решению судей, на этот раз шоу "Танці з зірками 2019" покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Напомним, что на прошлой неделе самый танцевальный проект Украины со скандалом покинул Михаил Кукуюк.

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