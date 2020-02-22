Перевоплощение David Axelrod и слезы Тины Кароль: как прошел финал Нацотбора на Евровидение-2020

За победу в финале Нацотбора боролись шесть участников

В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в результате которого стало известно имя артиста, который будет представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме.

В третьем эфире на сцене выступили шесть финалистов: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. В результате голосования зрителей и жюри, представлять нашу страну на международной сцене поедет группа GO-A.

Все подробности финала Национального отбора читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Финал Нацотбора открыл звездный жюри Андрей Данилко в легендарном образе Верки Сердючки. Свое зажигательное выступление артист начал с конкурсной песней на "Евровидении-2007" Dancing Lasha Tumbai, которой покорил тогда Европу. Затем звезда вместе со своей сценической мамой выпила бокал шампанского прямо на сцене и исполнила новый хит Make It Rain Campagne.

Первой в финале выступила фаворитка Национального отбора – KRUTЬ. Несмотря на то, что букмекеры пророчили ей последнее место, Марина смогла завоевать сердца зрителей и жюри. В чувственной композиции "99" бандуристка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути. На этот раз певица немного изменила свой сценический образ, но снова предпочла белый наряд.

Еще одна сильная участница – украинская певица Jerry Heil выступила с песней Vegan. Артистка полностью изменила формат выступления и убрала яркие костюмы. Она призналась, что негативные комментарии после ее выступления в полуфинале, заставили пересмотреть номер. Ведь, по ее словам, выступление было похоже на цирк-шапито.

Своим выступлением аутентическая группа GO-A просто "подорвала" зрительский зал. После исполнения песни Solovey аплодисменты не стихали длительное время. Звездные судьи также отметили, что на сцене сегодня произошла особая магия. По словам Данилка, для него группа GO-A является на данный момент фаворитом.

Несмотря на все всплывшие скандалы, в финале Нацотбора David Axelrod смог удивить звездных судей – Тину Кароль, Виталия Дроздова и Андрея Данилко. Артист полностью сменил свой образ и постановку. Более того, Тина Кароль призналась, что после исполнения песни Horizon у нее возникло желание выйти замуж за певца. Ведь именно сегодня он пел по-особенному, романтично и с любовью.

"Я в шоке, как можно было так изменить постановку. Детализация костюмов, перевоплощение в глазах, в энергетике... Я бы вышла за тебя замуж. Это твое самое лучшее выступление за все годы творчества... Это невероятно за два изменить так номер! Я потрясена!" – эмоционально прокомментировала выступление Тина Кароль.

В финале под номером 4 выступил KHAYAT, который принимал участие в Нацотборе в прошлом году, однако тогда выйти в финал артисту не удалось. В 2020 году KHAYAT борется за победу с песней Call for love. После выступления Тина Кароль отметила, что гордится сотрудничеством с исполнителем. Кроме того, певица не смогла сдержать слез, чем растрогала KHAYAT.

"Ты набрался смелости с прошлого раза, ты двигался, ты вел публику за собой. И она тебе отвечала благодарностью и взаимностью. Я горжусь, что когда-то работали вместе и сегодня ты показал такой уровень, KHAYAT", – сказала Тина.

Последними на сцену вышла группа TVORCHI, которая стала открытием Национального отбора в этом году. Двое фармацевтов из Тернополя снова прокачали зрителей танцевальным треком Bonfire. По их словам, они просто записали сингл и не ожидали такой отдачи от слушателей.

"Мне так нравится, что мы ментально отрываемся от всех соседей. Это настоящий европейский продукт. Мне бы хотелось, чтобы такая молодежь непредсказуемая представила Украину на мировой арене. Вы новое слово в саундпродюсерстве в Украине, я верю в ваш талант", – заявила Тина Кароль.

Виталий Дроздов отметил, что к синглу претензий нет, а вот к вокалу возникли огромные вопросы. Данилко также посчитал песню хитовой, но выразил опасения, что TVORCHI могут потеряться среди других участников в Европе.

После выступления всех финалистов на зрителей ждал обещанный от организаторов сюрприз – возвращение на сцену Национального отбора Джамалы, которая призналась во второй беременности. Победительница "Евровидения-2016" на сцене Нацотбора исполнила песню "Жалі", которую записала в дуэте с alyona alyona. Молодая артистка так и не вышла на сцену вместе с Джамалой, но предстала в видео, которое отображалось на экранах сцены.

Сразу после музыкальной паузы, звездные судьи огласили результаты голосования. Балы распределились следующим образом:

GO-A – 6;

KRUTЬ – 5;

KHAYAT – 4;

David Axelrod – 3;

TVORCHI – 2;

Jerry Heil – 1.

Перед тем, как узнать имя победителя, на сцене зажгла одна из судей в этом году – поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль. Артистка исполнила сет из трех синглов – "Вільна", "Плакала" і "Ніжно". Чувственный номер сопровождался трюками от звезды. Публика осталась в восторге.

Кульминацией финала, разумеется, стало оглашение зрительского голосования. В этом году, как никогда, мнение жюри и зрителей совпало. Единогласно 6 баллов отправилось украинской группе GO-A, которая с песней Solovey представит нашу страну на международном конкурсе "Евровидение-2020".

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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