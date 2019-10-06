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Как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками 2019"

На этот раз участники обменялись партнерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:57
Танці з зірками 2019: как прошел седьмой эфир
Танці з зірками 2019: как прошел седьмой эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 6 октября, состоялся седьмой эфир шоу "Танці з зірками 2019", который покинули Дзидзьо и Яна Цыбульская. На этот раз участники обменялись партнерами и показали классическую хореографию. Как прошел самый неожиданный выпуск танцевального проекта, смотрите далее в материале.

Седьмой вечер на паркете "Танці з зірками 2019" был полон испытаний и противостояний. Ведущей прямого эфира "Грандиозного бала" стала Оля Полякова. Напомним, что в это воскресенье шоу не покинет ни одна из пар. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам за следующее воскресенье.

Открывать этот вечер выпала честь Елене Кравец, которой достался партнер Виктории Булитко – Дмитрий Дикусар. Общий балл – 24.

Виктория Булитко и Макс Леонов продолжили тему своих партнеров исполнив зажигательный номер. Судьи оценили его в 21 балл.

Ксения Мишина променяла Женю Кота на Лизу Дружинину. Аргентинское танго поразило звездное жюри, которое присудило участницам 27 баллов.

По иронии судьбы, партнершей Жени Кота стала главная конкурентка Мишиной – Людмила Барбир. Страстное Ча-ча-ча принесло паре 28 баллов.

Алексей Яровенко вышел на паркет с Юлией Сахневич. Новообразовавшаяся пара заработала 26 баллов.

Даниэль Салем станцевал с партнершей Яровенко – Аленой Шоптенко. Номер участников Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма оценили в 28 баллов.

Михаил Кукуюк в этот вечер танцевал с Илоной Гвоздевой. Самбу строгое жюри оценили в 14 баллов.

Конкурентка Людмилы Барбир – Анна Ризатдинова "отняла" в седьмом эфире Дмитрия Жука. Екатерина Кухар назвала танец участников "незаконно блестящим". Общий балл – 30 баллов.

Последняя пара седьмого эфира – Владимир Остапчук и Александр Прохоров. Смелый пасадобль жюри оценили в 28 баллов.

Турнирная таблица седьмого прямого эфира шоу "Танці з зірками 2019" выглядела так:

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В зону риска попали Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Елена Кравец и Макс Леонов. Согласно результатам зрительского голосования, на этот раз шоу покинули бы Елена Кравец и Макс Леонов.

Читайте также, как прошел шестой эфир проекта "Танці з зірками 2019".

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