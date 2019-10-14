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Как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками 2019"

Одна из пар проекта нарушила правила

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:18
Танці з зірками 2019: как прошел восьмой эфир
Танці з зірками 2019: как прошел восьмой эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой эфир шоу "Танці з зірками" 2019. Этот выпуск был полн неожиданностей – на паркет вернулся легендарный танцор Григорий Чапкис, а также Потап удивил своим выходом с сыном в качестве ведущих. Как прошел самый восьмой выпуск танцевального проекта, смотрите далее в материале.

Восьмой вечер на паркете "Танці з зірками 2019" был полон сюрпризов и неожиданных возвращений. Ведущими прямого эфира традиционно стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Участники шоу исполнили танцы из классической бальной хореографии. 89-летний Чапкис не просто эффектно появился в начале эфира, но и занял судейское кресло MONATIK.

Открывать этот вечер выпала честь Даниэлю Салему и Юлии Сахневич. Самая сексуальная пара проекта продемонстрировала на паркете ча-ча-ча. Участники эффектно в начале номера появились на мотоцикле и покорили сердца судьей. Григорий Чапкис шуточно отметил, что не может простить Салему лишь одно – он намного красивее его. Общий бал они получили в размере 37.

Далее венским вальсом удивляли Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Их нежный и трогательный танец судьи оценили в 35 баллов.

Одна из фавориток, которой пророчат победу в шоу, Ксения Мишина и ее партнер Евгений Кот продемонстрировали джайф под хит Верки Сердючки "Все будет хорошо". По комментариям судьей, у пары были мелкие помарки, но все же общий бал получился неплохим – 35 баллов.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнили в восьмом эфире танго. Алексей в этом танце раскрылся по-особенному – движения в такт музыки и необычная страсть! Все это побудило судьей поставить 34 балла.

Следующими покорять паркет вышли Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой с зажигательной румбой. Звездные судьи кардинально разошлись во мнении – лишь Франциско Гомес оказал поддержку паре и выразил свое почтение, остальные отметили, что Михаилу не удалось в восьмом эфире их удивить. Выступление Кукуюка и Дружининой оценили в 25 баллов. В турнирной таблице эта пара заняла последнюю позицию.

Далее на паркете Анна Ризатдинова и Александр Прохоров показали самбу. Фаворитка Влада Ямы снова не подвела звездного судью, а Григорий Чапкис и вовсе стоя хлопал паре. За идеальное исполнение бального танца Александр и Анна были вознаграждены наивысшими баллами – 40.

Еще один зрелищный номер к шестому эфиру подготовили Людмила Барбир и Дмитрий Жук. В прошлом эфире многие зрители и сами участники отметили, что танец Людмилы был слишком сексуален. На этот раз пара исполнила задорный квикстеп, в котором ведущая раскрылась но-новому. Судьи поставили 35 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар еще перед началом выступления были настроены достаточно агрессивно – участникам не понравились оценки судьей в прошлом эфире и то, что актрису постоянно сравнивают с ее оппонентом – Еленой Кравец. И сегодняшним фокстротом пара решила доказать, что достойна участия в танцевальном шоу. В целом, судьи похвалили актрису и поставили ей с Дмитрием 33 балла.

Танцевальный вечер завершила еще одна яркая пара – Елена Кравец и Макс Леонов. Комедийная актриса решила поставить финальную точку в "борьбе" с Булитко и показать, на что она способна. Пасадобль понравился судьям, но Влад Яма отметил, что ему не хватило "огня" в глазах Елены. Общий бал – 38 баллов. Влад Яма и Екатерина Кухар так и не смогли поставить максимальные 10 баллов и оценили выступление пары в 9.

В результате голосования зрителей и оценок судьей в зону риска попали две пары – Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой и Алексей Яровенко с Аленой Шоптенко.

Чтобы побороться за место в проекте участникам пришлось станцевать на паркете импровизационную постановку. До эфира пары не знали, какой стиль им придется продемонстрировать, поэтому не смогли подготовиться к ча-ча-ча. Задача усложнилась и тем, что звездные участники со своими партнерами должны были танцевать одновременно.

Алексей Яровенко с Аленой Шоптенко показали несколько танцевальных па, а вот актер Михаил Кукуюк отказался танцевать, тем самым нарушив правила проекта. Судьи единогласно приняли решение – шоу покидают Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой. Более того, они были разочарованы, что Михаил даже не попытался побороться и подвел своего партнера – Елизавету.

Ранее мы писали, как прошел седьмой эфир проекта "Танці з зірками 2019".

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