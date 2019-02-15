Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко

Лебедь опубликовала серию счастливых фото в сети

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь и ее возлюбленный, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко культурно провели вечер и отпраздновали День влюбленных. Пара отправилась на балет. На своей странице в Instagram Елена-Кристина опубликовала целую серию милых фото, на которых она позирует в объятиях вице-премьер-министра.

Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed Как провели день влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed 1/6

"И это был ШЕДЕВР! Сделано с любовью! С Днем влюбленных, Друзья!", – подписала снимки Елена-Кристина.

Поклонники ведущей отметили, что Лебедь с Павлом Розенко выглядят счастливыми и отлично смотрятся вместе: "Вы такая классная пара!!", "Самое главное, что вы Счастливы!!! И пусть весь мир подождет", "Прекрасно выглядите, счастье в глазах", "А счастливые какие, милашки!!!".

Напомним, Елена-Кристина Лебедь показала, как министр Розенко заботится о ней.

Ранее Елена-Кристина Лебедь выписалась из больницы и уже провела первый рабочий день. Оказалось, что у телеведущей были проблемы с ногой, поэтому ей пришлось перенести операцию.

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