Как романтично! 63-летний миллионер сделал предложение любимой на Каннском фестивале

Влюбленные встречаются всего шесть месяцев

63-летний миллионер сделал предложение любимой на Каннском фестивале Фото: Instagram.com/miloskant.mk

14 мая во Франции стартовал 72-й Каннский кинофестиваль. Почти две недели на Лазурном берегу знаменитости хвастались своими нарядами, режиссеры демонстрировали фильмы, жюри выбирало лучших из лучших, а в один из последних дней неизвестный гость фестиваля отметился необычным поступком.

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Так, в объектив папарацци на Каннском кинофестивале попала яркая пара – 63-летний миллионер Милос Кант привлек на себя внимание тем, что сделал предложение руки и сердца своей спутнице прямо на красной дорожке.

Как позже стало известно, избранницей бизнесмена стала 25-летняя звезда португальского шоу "Love on Top" Маргарита Аран.

Когда пара шла по красной дорожке, Милос внезапно остановился, опустился на одно колено перед Маргаритой и преподнес ей кольцо. Девушка растерялась, но ответила мужчине заветным "Да", отмечает издание The Sun.

По информации западных СМИ, Милос Кант и Маргарита Аран встречаются около шести месяцев. Они познакомились в швейцарском клубе, где девушка танцевала топлес.

Напомним, что ранее в Каннах показали украинский фильм "Домой" Наримана Алиева, а Ева Лонгория ошеломила Канны белым платьем Alberta Ferretti.

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