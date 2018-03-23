Как сэкономить на свидании: советы для влюбленных от Александра Педана и Кати Павлюченко

На специальных сайтах в интернете можно купить скидку на меню

АлександрПедан и Екатерина Павлюченко

Новый выпуск "Дешево и сердито" был посвящен одной из самых приятных тем – свиданиям. Ведущие Саша и Катя, заручившись поддержкой четырех пар, нашли самые разнообразные способы устроить свидание "не за все деньги мира". Несколько лайфхаков мы записали специально для вас.

Совет №1

Не обязательно приглашать девушку в ресторан вечером. Это можно сделать и утром. Во многих заведениях есть специальное утреннее меню, которое стоит дешевле. Почему бы не воспользоваться этим и не пригласить свою девушку позавтракать вместе? Это, как минимум, оригинально и романтично. А как максимум – сэкономило Саше Педану и его герою 60 гривен на одном блюде.

Совет №2

Во многих ночных клубах вход до 22.00 часов бесплатный. Вы же можете сэкономить деньги и приобрести за них напитки. А еще лучше – поинтересуйтесь у бармена, можно ли в их клубе получить коктейли за чекины, лайки и репосты. Во многих заведениях это работает.

Совет №3

Воспользуйтесь хэштегом #открытие и найдите в интернете рестораны, бары или кафе, которые заработают в ближайшее время. Не постесняйтесь заглянуть туда в день открытия и гарантированно получите бонусы: бесплатные напитки, карточку скидок или десерты в подарок. Этот рекламный ход рестораторов сэкономит вам приличную сумму.

Совет №4

На специальных сайтах в интернете можно купить скидку на меню. Не поскупитесь и приобретите ее заранее. Обойдется она в 10-15 гривен. А сэкономит вам 50 процентов суммы в чеке.

Совет №5

Следующий совет – для студентов. Знали ли вы, что в театрах есть дни, когда на спектакли пускают бесплатно. Конечно, если остаются свободные места. Иногда таких дней в неделю может быть целых два. Поэтому не ленитесь поискать информацию на сайте того или иного театра, прихватите свой студенческий билет и ведите любимую смотреть спектакль. Бесплатно.

Ранее АлександрПедан и Екатерина Павлюченко показали, как путешествовать экономно.