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"Как сестрички": Вера Брежнева показала новое фото старшей дочери

Поклонники отметили, что певица с дочерью очень похожи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Вера Брежнева cо своей старшей дочерью Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева cо своей старшей дочерью Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая не так давно разместила редкие фото со своими детьми, поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком со старшей дочкой – Соней Киперман.

"Моя любовь", – подписала фото певица. 

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Вера Брежнева и Соня Киперман
Фото: instagram.com/ververa

На фото Вера и Соня позируют в похожих нарядах – коротких шортах, топах и модных сейчас кроссовках Balenciaga. Подписчики певицы отметили, что дочь заметно выше своей звездной мамы.

"Как сестрички", "Извините за нескромный вопрос, а какой рост у вашей дочери?", "Красотки, мама кажется младшей сестрой", "Даже не верится, что такая взрослая и прекрасная дочь. Вы как две капли воды", "Шикарная, я сначала не поняла, где кто. Прям сестренки! Вера, шикарно выглядишь, молодая мамочка", "Я и сразу не поняла, кто мама, а кто дочь" – написали поклонники Веры в комментариях.

Напомним, Вера Брежнева показала шикарную фигуру в мини-шортах.  Ранее певица рассказала о своих предпочтениях в косметике

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Источник: "Сегодня"
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